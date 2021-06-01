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Тупицкий наконец пришел в суд, но меру пресечения ему не избирали

Вторник, 1 июня 2021, 13:44
ФОТО UMOLODA.KYIV.UA

Экс-глава Конституционного Суда Александр Тупицкий наконец явился на заседание Печерского райсуда Киева, где рассматривалось ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о подкупе свидетеля.

Источник: заседание суда 1 июня

Прямая речь судьи: "В суд поступило ходатайство со стороны обвинения об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения, содержание которого сводится к тому, что имеет место направление уголовного производства в Подольский райсуд Киева, то есть окончание стадии досудебного расследования, что исключает возможность и решение следственным судьей вопроса о применении меры пресечения".

Детали: Защита не возражала против такого решения прокурора.

Сторона обвинения на заседание не пришла, а просто передала в суд ходатайство об отзыве своего предыдущего ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения в виде залога в размере 45 000 гривен.

Судья после возвращения из совещательной комнаты объявил, что новое ходатайство прокуроров удовлетворил.

Таким образом Тупицкому меру пресечения не избирали.

Что было раньше: ГБР сообщило Тупицкому о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний), хотя сам судья имитировал его невручение.

Тупицкий несколько раз игнорировал заседания суда по избранию ему меры пресечения.

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Тупицкийсуд


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