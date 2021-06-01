Тупицкий наконец пришел в суд, но меру пресечения ему не избирали
Экс-глава Конституционного Суда Александр Тупицкий наконец явился на заседание Печерского райсуда Киева, где рассматривалось ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о подкупе свидетеля.
Источник: заседание суда 1 июня
Прямая речь судьи: "В суд поступило ходатайство со стороны обвинения об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения, содержание которого сводится к тому, что имеет место направление уголовного производства в Подольский райсуд Киева, то есть окончание стадии досудебного расследования, что исключает возможность и решение следственным судьей вопроса о применении меры пресечения".
Детали: Защита не возражала против такого решения прокурора.
Сторона обвинения на заседание не пришла, а просто передала в суд ходатайство об отзыве своего предыдущего ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения в виде залога в размере 45 000 гривен.
Судья после возвращения из совещательной комнаты объявил, что новое ходатайство прокуроров удовлетворил.
Таким образом Тупицкому меру пресечения не избирали.
Что было раньше: ГБР сообщило Тупицкому о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний), хотя сам судья имитировал его невручение.
Тупицкий несколько раз игнорировал заседания суда по избранию ему меры пресечения.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
- Тупицкий подал иск в Верховный Суд об обжаловании указа Зеленского об отмене его назначения на должность судьи КС.