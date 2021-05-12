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Тупицкий снова не пришел на суд, прокуроры просят принудительный привод

Среда, 12 мая 2021, 11:36

Печерский районный суд Киева в очередной раз из-за неявки на заседание отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание суда

Детали: Адвокаты сообщили, что Тупицкий продолжает находиться на лечении, и попросили о переносе рассмотрения ходатайства.

Также его защита указала на то, что суд до сих пор не рассмотрел жалобы Тупицкого на сообщение ему о подозрении.

Представители обвинения отметили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что состояние здоровья не позволяет подозреваемому явиться на заседание, документов о необходимости экстренной медицинской помощи нет, и Тупицкий использует медицинские документы, умышленно затягивая рассмотрение ходатайства.

В связи с этим прокуроры вновь ходатайствовали перед судом о применении привода в суд.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на 19 мая 10.00.

Что предшествовало:

  • 12 апреля сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.
  • Тупицкий дважды игнорировал заседания Печерского райсуда Киева, который должен выбирать ему меру пресечения. Последний раз судья мотивировал это болезнью матери. Сторона обвинения подчеркивает, что никаких подтверждающих документов в пользу этого факта нет.
  • ГБР сообщило Тупицкому о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний), хотя сам судья имитировал его невручение.

Темы: Тупицкийсуд


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