Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада ввела электронную систему досудебного расследования

Вторник, 1 июня 2021, 15:16

Верховная Рада ввела в Украине информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

Источник: заседание Верховной Рады 1 июня и сайт парламента

Детали: За законопроект №5246 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении и в целом проголосовали 276 народных депутатов.

 

Закон закрепляет в Уголовном процессуальном кодексе правовые основы использования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования в деятельности участников уголовного судопроизводства: следователей, прокуроров, судей.

Авторы закона надеются, что хранение материалов уголовного производства в информационно-телекоммуникационной системе приведет к уменьшению объема бумажного документооборота в органах досудебного расследования.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня его опубликования.

Согласно документу, информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования – это система, которая обеспечивает создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации (сведений) в уголовном производстве.

Информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования взаимодействует с Единым реестром досудебных расследований и системой, функционирующей в суде, а также может взаимодействовать с другими информационными и информационно-телекоммуникационными системами.

Этому предшествовало: 16 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала проект закона о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Темы: диджитализацияВерховная Радазаконодательство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 1 июня: запрет пластиковых пакетов, интервью Зеленского

Стала известна заявка сборной на Евро-2020

В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине

Турция вернула требование ПЦР-тестов для туристов из Украины

СБУ задержала еще двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО

Все новости...
диджитализация
Швейцария увеличила финпомощь Украине на цифровизацию до почти 200 миллионов
"Дія" презентовала новинки, Федоров озвучил план диджитализации на 3 года
E-демократия: подать петицию можно будет на портале "Дія"
Последние новости
21:40
Санкции США по "Северному потоку-2" еще могут возобновиться - Зеркаль
21:24
Новости 1 июня: запрет пластиковых пакетов, интервью Зеленского
21:22
С 1 июня 700 тысяч работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий
20:58
Парламент Чехии проголосует за вотум недоверия правительству
20:43
Возобновление работы номинационного комитета: КМУ добавил должность для представителя ЕС
20:38
Стала известна заявка сборной на Евро-2020
20:16
Зеркаль рассказала о возможном после Украины в ЕС и задержке с его назначением
20:12
Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару
20:04
В Словакии началась онлайн-регистрация для вакцинации "Спутником V"
19:46
В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину
Все новости...