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Рада ввела электронную систему досудебного расследования

Вторник, 1 июня 2021, 15:16
Рада ввела электронную систему досудебного расследования

Верховная Рада ввела в Украине информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

Источник: заседание Верховной Рады 1 июня и сайт парламента

Детали: За законопроект №5246 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении и в целом проголосовали 276 народных депутатов.

 

Закон закрепляет в Уголовном процессуальном кодексе правовые основы использования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования в деятельности участников уголовного судопроизводства: следователей, прокуроров, судей.

Авторы закона надеются, что хранение материалов уголовного производства в информационно-телекоммуникационной системе приведет к уменьшению объема бумажного документооборота в органах досудебного расследования.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня его опубликования.

Согласно документу, информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования – это система, которая обеспечивает создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации (сведений) в уголовном производстве.

Информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования взаимодействует с Единым реестром досудебных расследований и системой, функционирующей в суде, а также может взаимодействовать с другими информационными и информационно-телекоммуникационными системами.

Этому предшествовало: 16 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала проект закона о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

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Темы: диджитализацияВерховная Радазаконодательство
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