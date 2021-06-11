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Полностью вакцинированы против COVID уже 200 тысяч жителей Украины

Пятница, 11 июня 2021, 08:59
Полностью вакцинированы против COVID уже 200 тысяч жителей Украины

10 июня в Украине против коронавируса привили 54 329 человек: первую дозу вакцины получили 30 744 человека, вторую дозу – 23 585 человек.

Источник: МОЗ и дашборд СНБО

Детали: В этот четверг прививки делали 442 мобильные бригады и 617 прививочных пунктов.

С начала прививочной кампании привито 1 395 312 человек, из них первую дозу получили 1 395 310 человек, полностью иммунизированы – 204 038 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 599 348 прививок.

 

По данным СНБО, Киев является лидером по вакцинации (163 965 прививок первой дозой, 23 044 второй), на втором месте Днепропетровская область (120 960 прививок первой дозой и 16 004 второй).

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

По состоянию на 11 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек.

Напомним: 9 июня в Украине 55 573 человека привили против COVID-19: одну дозу вакцины получили 36 498 человек, вторую дозу – 19 075 человек. Рекорд был 9 апреля, когда было 73 376 прививок (из них 120 – второй дозой).

Виктор Ляшко перед избранием министром здравоохранения обещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

Знать больше: Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: вакцинацияАлександр Корниенко Covid-2019
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