Луганские боевики готовятся судить Протасевича

Руководство так называемой "ЛНР" готовится к судебному процессу над белорусом Романом Протасевичем, которого задержали 23 мая в Беларуси после принудительной посадки самолета.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует представителя "ЛНР" Родиона Мирошника

Прямая речь Мирошника: "Я считаю, что это (проведение в "ЛНР" судебного процесса над Протасевичем - ред.) вполне возможно, но этому будет предшествовать серьезная скрупулезная работа".

Детали: По его словам "нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы, и после этого уже можно будет тогда вести речь... о том, каким образом человека, который совершил преступления, привлекать его к суду именно у нас".

Он рассказал, что в "ЛНР" создана "следственная группа", которая занимается Протасевичем и уже направлены соответствующие документы в правоохранительные органы Беларуси.

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