Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганские боевики готовятся судить Протасевича

Пятница, 11 июня 2021, 15:38
Луганские боевики готовятся судить Протасевича

Руководство так называемой "ЛНР" готовится к судебному процессу над белорусом Романом Протасевичем, которого задержали 23 мая в Беларуси после принудительной посадки самолета.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует представителя "ЛНР" Родиона Мирошника

Прямая речь Мирошника: "Я считаю, что это (проведение в "ЛНР" судебного процесса над Протасевичем - ред.) вполне возможно, но этому будет предшествовать серьезная скрупулезная работа".

Детали: По его словам "нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы, и после этого уже можно будет тогда вести речь... о том, каким образом человека, который совершил преступления, привлекать его к суду именно у нас".

Он рассказал, что в "ЛНР" создана "следственная группа", которая занимается Протасевичем и уже направлены соответствующие документы в правоохранительные органы Беларуси.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
  • Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: