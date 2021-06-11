Луганские боевики готовятся судить Протасевича
Руководство так называемой "ЛНР" готовится к судебному процессу над белорусом Романом Протасевичем, которого задержали 23 мая в Беларуси после принудительной посадки самолета.
Источник: российский "Интерфакс", который цитирует представителя "ЛНР" Родиона Мирошника
Прямая речь Мирошника: "Я считаю, что это (проведение в "ЛНР" судебного процесса над Протасевичем - ред.) вполне возможно, но этому будет предшествовать серьезная скрупулезная работа".
Детали: По его словам "нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы, и после этого уже можно будет тогда вести речь... о том, каким образом человека, который совершил преступления, привлекать его к суду именно у нас".
Он рассказал, что в "ЛНР" создана "следственная группа", которая занимается Протасевичем и уже направлены соответствующие документы в правоохранительные органы Беларуси.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
- Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.