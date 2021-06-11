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Луганские боевики готовятся судить Протасевича

Пятница, 11 июня 2021, 15:38

Руководство так называемой "ЛНР" готовится к судебному процессу над белорусом Романом Протасевичем, которого задержали 23 мая в Беларуси после принудительной посадки самолета.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует представителя "ЛНР" Родиона Мирошника

Прямая речь Мирошника: "Я считаю, что это (проведение в "ЛНР" судебного процесса над Протасевичем - ред.) вполне возможно, но этому будет предшествовать серьезная скрупулезная работа".

Детали: По его словам "нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы, и после этого уже можно будет тогда вести речь... о том, каким образом человека, который совершил преступления, привлекать его к суду именно у нас".

Он рассказал, что в "ЛНР" создана "следственная группа", которая занимается Протасевичем и уже направлены соответствующие документы в правоохранительные органы Беларуси.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
  • Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.

Темы: ДонбассБеларусь


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