Луганські бойовики готуються судити Протасевича
Керівництво так званої "ЛНР" готується до судового процесу над білорусом Романом Протасевичем, якого затримали 23 травня в Білорусі після примусової посадки літака.
Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує представника "ЛНР" Родіона Мірошника
Пряма мова Мірошника: "Я вважаю, що це (проведення в ЛНР судового процесу над Протасевичем – ред.) цілком можливо, але цьому передуватиме досить серйозна скрупульозна робота".
Деталі: За його словами "потрібно пройти процедурно-слідчу частину, після якої повинні бути оформлені всі необхідні документи, і після цього вже можна буде тоді вести мову... про те, яким чином людину, яка скоїла злочини, залучати його до суду саме у нас".
Він розповів, що в "ЛНР" створена "слідча група", яка займається Протасевичем і вже направлено відповідні документи до правоохоронних органів Білорусі.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчину затримали.
- Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
- Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.