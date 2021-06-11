Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Луганські бойовики готуються судити Протасевича

П'ятниця, 11 червня 2021, 15:38

Керівництво так званої "ЛНР" готується до судового процесу над білорусом Романом Протасевичем, якого затримали 23 травня в Білорусі після примусової посадки літака.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує представника "ЛНР" Родіона Мірошника

Пряма мова Мірошника: "Я вважаю, що це (проведення в ЛНР судового процесу над Протасевичем – ред.) цілком можливо, але цьому передуватиме досить серйозна скрупульозна робота".

Деталі: За його словами "потрібно пройти процедурно-слідчу частину, після якої повинні бути оформлені всі необхідні документи, і після цього вже можна буде тоді вести мову... про те, яким чином людину, яка скоїла злочини, залучати його до суду саме у нас".

Він розповів, що в "ЛНР" створена "слідча група", яка займається Протасевичем і вже направлено відповідні документи до правоохоронних органів Білорусі.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчину затримали.
  • Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
  • Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

Теми: ДонбасБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євро-2020 стартував: Італія розгромила Туреччину

США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України

ФотоМЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США

Новини 11 червня: "Героям Слава!" на формі, свіжа соціологія

На Євро-2020 форму відкорегують, але з "Героям слава!" з продажу не вилучатимуть

Окупанти вбили українського військового на Донбасі

Усі новини...
Донбас
Окупанти 12 разів порушували “тишу”, є поранений
Назвали ім’я військової, яка загинула у зоні ООС
Ізоляція. "Ефект метелика" в Соледарі
Останні новини
02:29
Путін назвав “нісенітницею” інформацію WP про російський супутник для Ірану
01:48
Ізраїльські солдати застрелили підлітка на акції протесту — палестинське МОЗ
01:06
У Volkswagen кажуть про витік даних — постраждали 3,3 млн людей
00:29
Понад 90% COVID-випадків в Британії викликані варіантом “Дельта”
23:52
Євро-2020 стартував: Італія розгромила Туреччину
23:44
Зустріч Байдена і Зеленського планується на кінець липня – Кулеба
23:05
"Мертві душі" у списках: ЦВК відмовила групі, яка хотіла референдум щодо землі
22:26
США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України
22:13
Новини економіки: обшуки у "Нафтогазі", наступний транш МВФ
21:52
ФотоМЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США
Усі новини...