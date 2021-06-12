Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Родители Романа Протасевича просят Меркель помочь освободить сына

Суббота, 12 июня 2021, 21:57

Родители задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича призвали канцлера Германии Ангелу Меркель помочь в его освобождении.

Источник: Bild

Детали: Наталья и Дмитрий Протасевич, которые вынуждены скрываться в Польше от режима Лукашенко, обратились к главе правительства ФРГ.

По их словам, к сыну не доходят письма, а его защитник не может свободно поговорить с ними по телефону.

Прямая речь: "Мы просим вас помочь нам, чтобы все невинные вышли из тюрем на свободу... Пожалуйста, остановите Лукашенко. Каждый день, нет, каждый новая час стоит жизни невиновным, в том числе детям".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
  • Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.

Темы: политзаключенныеЛукашенкоМеркельБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина поддержала датского футболиста, который потерял сознание во время матча Евро-2020

фотоСаммит G7: Байден провел встречу с Меркель

Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой

фото, видеоЕвро-2020: Футболист Эриксен потерял сознание во время игры Дания-Финляндия

В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн

Covid в РФ: количество больных растет, в Москве – рекордные показатели и карантин

Все новости...
политзаключенные
Бекиров считает 7 лет, которые ему дали в оккупированном Крыму, "запугиванием народа"
Политзаключенному Бекирову суд в Крыму дал 7 лет колонии
В украинского политзаключенного ухудшилось состояние здоровья
Последние новости
05:38
Страны G7 представят масштабную климатическую программу – СМИ
04:36
В Сирии больницу обстреляли ракетами, 13 погибших
03:40
На Франковщине разыскивают ребенка, которого унесло течением реки
02:57
Шкарлет о диссертации Кивы: "Ни одного возражения в МОН не поступило"
02:15
Полет в космос с Безосом продали за $ 28 миллионов
01:35
В Кабуле в результате подрыва двух автобусов погибли 7 человек
00:58
Назвали победителей Национальной кинопремии "Золота Дзиґа 2021"
00:29
Украина поддержала датского футболиста, который потерял сознание во время матча Евро-2020
23:56
Противодействие влиянию Китая: страны G7 договорились о масштабном проекте
23:53
Евро-2020: Россия без шансов проиграла Бельгии
Все новости...