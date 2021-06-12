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Родители Романа Протасевича просят Меркель помочь освободить сына

Суббота, 12 июня 2021, 21:57
Родители Романа Протасевича просят Меркель помочь освободить сына

Родители задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича призвали канцлера Германии Ангелу Меркель помочь в его освобождении.

Источник: Bild

Детали: Наталья и Дмитрий Протасевич, которые вынуждены скрываться в Польше от режима Лукашенко, обратились к главе правительства ФРГ.

По их словам, к сыну не доходят письма, а его защитник не может свободно поговорить с ними по телефону.

Прямая речь: "Мы просим вас помочь нам, чтобы все невинные вышли из тюрем на свободу... Пожалуйста, остановите Лукашенко. Каждый день, нет, каждый новая час стоит жизни невиновным, в том числе детям".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
  • Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.

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Темы: политзаключенныеЛукашенкоМеркельБеларусь
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