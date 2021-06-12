Родители Романа Протасевича просят Меркель помочь освободить сына

Родители задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича призвали канцлера Германии Ангелу Меркель помочь в его освобождении.

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Детали: Наталья и Дмитрий Протасевич, которые вынуждены скрываться в Польше от режима Лукашенко, обратились к главе правительства ФРГ.

По их словам, к сыну не доходят письма, а его защитник не может свободно поговорить с ними по телефону.

Прямая речь: "Мы просим вас помочь нам, чтобы все невинные вышли из тюрем на свободу... Пожалуйста, остановите Лукашенко. Каждый день, нет, каждый новая час стоит жизни невиновным, в том числе детям".

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