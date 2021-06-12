Родители Романа Протасевича просят Меркель помочь освободить сына
Суббота, 12 июня 2021, 21:57
Родители задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича призвали канцлера Германии Ангелу Меркель помочь в его освобождении.
Источник: Bild
Детали: Наталья и Дмитрий Протасевич, которые вынуждены скрываться в Польше от режима Лукашенко, обратились к главе правительства ФРГ.
По их словам, к сыну не доходят письма, а его защитник не может свободно поговорить с ними по телефону.
Прямая речь: "Мы просим вас помочь нам, чтобы все невинные вышли из тюрем на свободу... Пожалуйста, остановите Лукашенко. Каждый день, нет, каждый новая час стоит жизни невиновным, в том числе детям".
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
- Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.