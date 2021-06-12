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Батьки Романа Протасевича просять Меркель допомогти визволити сина

Субота, 12 червня 2021, 21:57
Батьки Романа Протасевича просять Меркель допомогти визволити сина

Батьки затриманого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича закликали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель посприяти його звільненню.

Джерело: Bild

Деталі: Наталя і Дмитро Протасевичі, які змушені переховуватися у Польщі від режиму Лукашенка, звернулися до глави уряду ФРН.

За їх словами, до сина не доходять листи, а його захисник не може вільно поговорити з ними телефоном.

Пряма мова: "Ми просимо вас допомогти нам, щоб усі невинні вийшли з тюрем на волю… Будь ласка, зупиніть Лукашенка. Кожен новий день, ні, кожна нова година коштує життя невинним, у тому числі дітям".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчину затримали.
  • Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
  • Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніЛукашенкоМеркельБілорусь
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