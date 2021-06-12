Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Батьки Романа Протасевича просять Меркель допомогти визволити сина

Субота, 12 червня 2021, 21:57

Батьки затриманого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича закликали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель посприяти його звільненню.

Джерело: Bild

Деталі: Наталя і Дмитро Протасевичі, які змушені переховуватися у Польщі від режиму Лукашенка, звернулися до глави уряду ФРН.

За їх словами, до сина не доходять листи, а його захисник не може вільно поговорити з ними телефоном.

Пряма мова: "Ми просимо вас допомогти нам, щоб усі невинні вийшли з тюрем на волю… Будь ласка, зупиніть Лукашенка. Кожен новий день, ні, кожна нова година коштує життя невинним, у тому числі дітям".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчину затримали.
  • Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
  • Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

Теми: політв'язніЛукашенкоМеркельБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020

фотоСаміт G7: Байден провів зустріч з Меркель

Окупанти назвали єдиний спосіб забезпечити Крим прісною водою

фото, відеоЄвро-2020: футболіст Еріксен знепритомнів під час гри Данія-Фінляндія

У Міноборони пояснили, як використають військову допомогу США в розмірі $150 млн

Covid у РФ: кількість хворих росте, у Москві – рекордні показники й карантин

Усі новини...
політв'язні
Бекіров вважає 7 років, які йому дали в окупованому Криму, "залякуванням народу"
Політв’язню Бекірову суд у Криму дав 7 років колонії
В українського політв'язня погіршився стан здоров'я
Останні новини
05:38
Країни G7 представлять масштабну кліматичну програму – ЗМІ
04:36
У Сирії лікарню обстріляли ракетами, 13 загиблих
03:40
На Франківщині розшукують дитину, яку понесло течією річки
02:57
Шкарлет про дисертацію Киви: "Жодного заперечення до Міносвіти не надійшло"
02:15
Політ у космос із Безосом продали за $ 28 мільйонів
01:35
В Кабулі внаслідок підриву двох автобусів загинули 7 осіб
00:58
Назвали переможців Національної кінопремії "Золота Дзиґа 2021"
00:29
Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
23:56
Протидія впливу Китаю: країни G7 домовилися про масштабний проєкт
23:53
Євро-2020: Росія без шансів програла Бельгії
Усі новини...