Батьки Романа Протасевича просять Меркель допомогти визволити сина
Субота, 12 червня 2021, 21:57
Батьки затриманого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича закликали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель посприяти його звільненню.
Джерело: Bild
Деталі: Наталя і Дмитро Протасевичі, які змушені переховуватися у Польщі від режиму Лукашенка, звернулися до глави уряду ФРН.
За їх словами, до сина не доходять листи, а його захисник не може вільно поговорити з ними телефоном.
Пряма мова: "Ми просимо вас допомогти нам, щоб усі невинні вийшли з тюрем на волю… Будь ласка, зупиніть Лукашенка. Кожен новий день, ні, кожна нова година коштує життя невинним, у тому числі дітям".
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчину затримали.
- Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
- Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.