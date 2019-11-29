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Водитель, который столкнулся с Кулебой, прокомментировал ДТП

Пятница, 29 ноября 2019, 15:31
Водитель, который столкнулся с Кулебой, прокомментировал ДТП

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба оплатил лечение другому участнику ДТП под Киевом – водителю микроавтобуса Вадиму.

Источник: ТСН

Прямая речь Вадима: "К Кулебе приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу...Согласно моему больничного, Кулеба меня поддержал – финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение".

Детали: По словам пострадавшего, Кулеба перед ним извинился и оказал материальную помощь.

У водителя микроавтобуса сотрясение мозга и ушибы. Он уже выписался из больницы и восстанавливается дома.

Что предшествовало: 27 ноября, на четвертый день после аварии, Кулеба в Facebook показал фото, на котором он с Вадимом в больнице.

 

Предыстория:

  • 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в Киевской области: в поселке Чабаны житель села Гатное, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota под управлением Кулебы, который по непонятным причинам поехал на красный свет светофора.
  • На следующий день сообщалось, что Николай Кулеба находится в больнице "Феофания" в состоянии средней тяжести, а его старший сын - без сознания.
  • По словам врачей, реабилитация Кулебы после ДТП может занять год-полтора.

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Темы: ДТП
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