Водитель, который столкнулся с Кулебой, прокомментировал ДТП
Пятница, 29 ноября 2019, 15:31
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба оплатил лечение другому участнику ДТП под Киевом – водителю микроавтобуса Вадиму.
Источник: ТСН
Прямая речь Вадима: "К Кулебе приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу...Согласно моему больничного, Кулеба меня поддержал – финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение".
Детали: По словам пострадавшего, Кулеба перед ним извинился и оказал материальную помощь.
У водителя микроавтобуса сотрясение мозга и ушибы. Он уже выписался из больницы и восстанавливается дома.
Что предшествовало: 27 ноября, на четвертый день после аварии, Кулеба в Facebook показал фото, на котором он с Вадимом в больнице.
Предыстория:
- 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в Киевской области: в поселке Чабаны житель села Гатное, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota под управлением Кулебы, который по непонятным причинам поехал на красный свет светофора.
- На следующий день сообщалось, что Николай Кулеба находится в больнице "Феофания" в состоянии средней тяжести, а его старший сын - без сознания.
- По словам врачей, реабилитация Кулебы после ДТП может занять год-полтора.