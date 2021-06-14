Путин прокомментировал условия Навального в тюрьме

Президент РФ Владимир Путин заявил, что условия содержания в колонии оппозиционера Алексея Навального ничем не отличаются от тех, в которых находятся другие заключенные.

Источник: Путин в интервью телеканалу NBC

Прямая речь: "К нему (Навальному) применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме".

Детали: Путин повел себя немного вызывающе, когда его спросили, было ли "совпадением" то, что за последние годы убили несколько его политических соперников.

"У нас нет такой привычки убивать кого-либо", - сказал Путин, когда его спросили, приказывал ли он убить Навального.

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