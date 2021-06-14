Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин прокомментировал условия Навального в тюрьме

Понедельник, 14 июня 2021, 15:03

Президент РФ Владимир Путин заявил, что условия содержания в колонии оппозиционера Алексея Навального ничем не отличаются от тех, в которых находятся другие заключенные.

Источник: Путин в интервью телеканалу NBC

Прямая речь: "К нему (Навальному) применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме".

Детали: Путин повел себя немного вызывающе, когда его спросили, было ли "совпадением" то, что за последние годы убили несколько его политических соперников.

"У нас нет такой привычки убивать кого-либо", - сказал Путин, когда его спросили, приказывал ли он убить Навального.

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.
  • Позже против Навального открыли еще три уголовных дела, а Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Украинская правда
Темы: ПутинНавальныйтюрьма


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ

Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины

Путин обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс

Мы доказываем, что готовы быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский

В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ

обновлено от 16.57В Киеве изменили график массовой ковид-вакцинации из-за праздников

Все новости...
Путин
Саммит НАТО обсудит с Байденом его предстоящую встрече с Путиным
Телеканал "Дождь" исключили из пула Путина: освещал возвращение Навального
Байден не уверен, что сможет изменить поведение Путина
Последние новости
23:17
Чехия с июля разрешит культурные события с участием до 5000 человек
22:46
Пьяный боевик расстрелял своих товарищей. Назвали украинский диверсией
22:06
Новости экономики: арбитраж против "Газпрома", сокращения в УЗ
21:54
Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ
21:42
Шмыгаль ошибся в заявлении о том, что Украина стала "зеленой" по ковид-критериям ЕС
21:26
Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины
21:08
Закон об усилении штрафов за перегрузки на дорогах передали на подпись Зеленскому
20:50
фотоМужчина устроил 18 ДТП и убегал от патрульных в Николаеве
20:25
Официальный курс: доллар упал ниже 27 гривень
20:08
Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Все новости...