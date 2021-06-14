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Путин прокомментировал условия Навального в тюрьме

Понедельник, 14 июня 2021, 15:03
Путин прокомментировал условия Навального в тюрьме

Президент РФ Владимир Путин заявил, что условия содержания в колонии оппозиционера Алексея Навального ничем не отличаются от тех, в которых находятся другие заключенные.

Источник: Путин в интервью телеканалу NBC

Прямая речь: "К нему (Навальному) применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме".

Детали: Путин повел себя немного вызывающе, когда его спросили, было ли "совпадением" то, что за последние годы убили несколько его политических соперников.

"У нас нет такой привычки убивать кого-либо", - сказал Путин, когда его спросили, приказывал ли он убить Навального.

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.
  • Позже против Навального открыли еще три уголовных дела, а Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Украинская правда

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Темы: ПутинНавальныйтюрьма
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