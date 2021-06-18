Москвичи начали массово заражаться "индийским коронавирусом"

Почти у 90% больных коронавирус жителей Москвы обнаружили индийский штамм заболевания.

Источник: Российский "Интерфакс", который цитирует мэра Москвы Сергея Собянина

Прямая речь: "Последние данные, которые мы получили, - 89,3% заболели коронавирусом мутированным, так называемая "дельта" - это индийский штамм".

"По сути дела, мы заново начинаем проходить эту историю (пандемии коронавируса - ред.), причем с более тяжелыми последствиями".

Детали: По словам Собянина, для того, чтобы противостоять этой болезни, уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем необходимо для "Уханьского" варианта коронавируса.

Предыстория:

НАН Украины сообщала, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и через штамм коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волну, пик которой пришелся на начало апреля 2021, считает группа украинских ученых.

В мире обнаружили не менее 4 штаммы коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые более опасны начального, обнаруженный в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.

31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант - "Альфа", обнаруженный в ЮАР - "Бета", в Бразилии - "Гамма", две разновидности "индийского" штамма - "Дельта" и "Капа".

В России в последние дни снова набирает обороты эпидемия коронавируса.