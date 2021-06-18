Москвичі почали масово заражатися "індійським коронавірусом"

Майже у 90% хворих на коронавірус жителів Москви виявили індійський штам захворювання.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує мера Москви Сергія Собяніна

Пряма мова: "Останні дані, які ми отримали, - 89,3% захворіли коронавірусом мутованим, так званою "дельтою" - це індійський штам".

"По суті справи, ми заново починаємо проходити цю історію (пандемію коронавируса – ред.), причому з більш важкими наслідками".

Деталі: За словами Собяніна, для того, щоб протистояти цій хворобі, рівень антитіл у людини повинен бути в два рази більше, ніж необхідно для "Уханьского" варіанту коронавируса.

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