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Москвичі почали масово заражатися "індійським коронавірусом"

П'ятниця, 18 червня 2021, 17:32

Майже у 90% хворих на коронавірус жителів Москви виявили індійський штам захворювання.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує мера Москви Сергія Собяніна

Пряма мова: "Останні дані, які ми отримали, - 89,3% захворіли коронавірусом мутованим, так званою "дельтою" - це індійський штам".

"По суті справи, ми заново починаємо проходити цю історію (пандемію коронавируса – ред.), причому з більш важкими наслідками".

Деталі: За словами Собяніна, для того, щоб протистояти цій хворобі, рівень антитіл у людини повинен бути в два рази більше, ніж необхідно для "Уханьского" варіанту коронавируса.

Передісторія:

  • НАН України повідомляла, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року, вважає група українських вчених.
  • У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
  • 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа". 
  • В Росії останніми днями знову набирає оберти епідемія коронавірусу.

Теми: карантинРосія


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