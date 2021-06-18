Москвичі почали масово заражатися "індійським коронавірусом"
П'ятниця, 18 червня 2021, 17:32
Майже у 90% хворих на коронавірус жителів Москви виявили індійський штам захворювання.
Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує мера Москви Сергія Собяніна
Пряма мова: "Останні дані, які ми отримали, - 89,3% захворіли коронавірусом мутованим, так званою "дельтою" - це індійський штам".
"По суті справи, ми заново починаємо проходити цю історію (пандемію коронавируса – ред.), причому з більш важкими наслідками".
Деталі: За словами Собяніна, для того, щоб протистояти цій хворобі, рівень антитіл у людини повинен бути в два рази більше, ніж необхідно для "Уханьского" варіанту коронавируса.
Передісторія:
- НАН України повідомляла, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року, вважає група українських вчених.
- У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
- 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа".
- В Росії останніми днями знову набирає оберти епідемія коронавірусу.