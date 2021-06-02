Канада позволяет "смешивать" COVID-вакцины при первой и второй прививках
Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации (NACI) советует жителям страны при необходимости "смешивать" вакцины при первой и второй прививке.
Источник: CBC
Детали: В частности, речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna.
Канада меняет свои указания по смешиванию и согласованию вторых доз вакцин COVID-19, и сейчас советуют канадцам сочетать вакцины в определенных ситуациях.
Жители Канады, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить второю – препаратами Pfizer и Moderna без негативного влияния на здоровье, поскольку для изготовления вакцин используют похожую технологию мРНК.
Обновленный протокол прививания NACI базируется на исследованиях из Британии и Испании, которые свидетельствуют, что комбинирование вакцин является безопасным и эффективным.
Предыстория:
- Правительство Канады заявило в марте, что не будет отказываться от массового прививания вакциной AstraZeneca, поскольку не видит рисков в применения препарата.
- Канада в марте заказала из Индии 500 000 доз вакцины AstraZeneca.
- Правительство Канады в марте одобрило использование вакцины от коронавируса Jansen разработки компании Johnson & Johnson.
- Канада в апреле заявила, что продолжает использование вакцины против корнавирусу Johnson & Johnson и AstraZeneca, несмотря на редкие случаи образования тромбов после прививок.