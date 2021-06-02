Канада позволяет "смешивать" COVID-вакцины при первой и второй прививках

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации (NACI) советует жителям страны при необходимости "смешивать" вакцины при первой и второй прививке.

Источник: CBC

Детали: В частности, речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna.

Канада меняет свои указания по смешиванию и согласованию вторых доз вакцин COVID-19, и сейчас советуют канадцам сочетать вакцины в определенных ситуациях.

Жители Канады, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить второю – препаратами Pfizer и Moderna без негативного влияния на здоровье, поскольку для изготовления вакцин используют похожую технологию мРНК.

Обновленный протокол прививания NACI базируется на исследованиях из Британии и Испании, которые свидетельствуют, что комбинирование вакцин является безопасным и эффективным.

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