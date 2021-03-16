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Канада продолжит массовые прививки вакциной AstraZeneca

Вторник, 16 марта 2021, 02:50
Канада продолжит массовые прививки вакциной AstraZeneca

Правительство Канады не будет отказываться от массового прививания вакциной AstraZeneca, поскольку не видит рисков в применения препарата.

Источник: Укринформ, который цитирует премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Прямая речь: "Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстро получить. Именно так мы сможем пройти через это быстрее и безопаснее".

Детали: Трюдо добавил, что канадские специалисты тщательно следят за тем, "что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе". По его словам, ни одна доза вакцины AstraZeneca, которая используется в Канаде, не поступил из той же партии.

Глава правительства Канады также сообщил, что его мать, 72-летняя Маргарет Трюдо сделала прививку против COVID-19. Он отметил, что и сам охотно вакцинируется, но не опережая свою очередь.

Предыстория:

  • Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
  • Ирландия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.
  • Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).
  • В Польше не видят причин отказываться от применения вакцины AstraZeneca, поскольку не фиксируют существенных побочных последствий.
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Темы: Канадакоронавирусвакцинация
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