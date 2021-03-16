Канада продолжит массовые прививки вакциной AstraZeneca

Правительство Канады не будет отказываться от массового прививания вакциной AstraZeneca, поскольку не видит рисков в применения препарата.

Источник: Укринформ, который цитирует премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Прямая речь: "Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстро получить. Именно так мы сможем пройти через это быстрее и безопаснее".

Детали: Трюдо добавил, что канадские специалисты тщательно следят за тем, "что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе". По его словам, ни одна доза вакцины AstraZeneca, которая используется в Канаде, не поступил из той же партии.

Глава правительства Канады также сообщил, что его мать, 72-летняя Маргарет Трюдо сделала прививку против COVID-19. Он отметил, что и сам охотно вакцинируется, но не опережая свою очередь.

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