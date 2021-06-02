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Netflix исправил перевод в фильме "Брат-2" о бандеровцах

Среда, 2 июня 2021, 10:24

Стримингова платформа Netflix исправила в субтитрах к российскому фильму "Брат-2" перевод слова "бандеровец" с "украинский нацистский коллаборационист" на "banderite".

Источник: Facebook-страница нардепа Александры Устиновой

Прямая речь: "Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator"...

Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен.

Теперь там не "nazi", а "banderite".

Детали: По словам нардепки, народные депутаты писали коллективные запросы на компанию, а она написала украинцам с кремнивые Долины.

Украинская правда
Темы: киноБандерателевидение


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