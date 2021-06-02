Netflix исправил перевод в фильме "Брат-2" о бандеровцах
Среда, 2 июня 2021, 10:24
Стримингова платформа Netflix исправила в субтитрах к российскому фильму "Брат-2" перевод слова "бандеровец" с "украинский нацистский коллаборационист" на "banderite".
Источник: Facebook-страница нардепа Александры Устиновой
Прямая речь: "Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator"...
Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен.
Теперь там не "nazi", а "banderite".
Детали: По словам нардепки, народные депутаты писали коллективные запросы на компанию, а она написала украинцам с кремнивые Долины.
Украинская правда