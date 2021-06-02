Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Деолигархизация от Зеленского: власти готовят целый комплекс законопроектов

Среда, 2 июня 2021, 22:28
Деолигархизация от Зеленского: власти готовят целый комплекс законопроектов

В Офисе президента сообщают, что власти работают над комплексом законопроектов, которые будут защищать общество "от деструктивного влияния олигархов".

Источник: советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Законопроект уже внесён в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским. Когда он будет принят, нормы закона обеспечат защиту общества от деструктивного влияния олигархов…

Но следует понимать, что это не единственный законопроект, который будет способствовать превращению олигархов в обычных крупных бизнесменов. Этот законопроект, когда его поддержат депутаты, будет работать в комплексе с другими уже существующими законодательными актами и теми, которые ещё разрабатываются. Украина должна получить усиленные антимонопольные правила и правила цивилизованного лоббизма. То, что уже есть и действует во всех развитых демократических государствах.

Президент уже говорил, что не хочет поставить в тупик крупный бизнес. У всех соответствующих субъектов будет время для того, чтобы перейти в систему цивилизованных правил. Но если какие-то олигархические структуры будут противодействовать, они получат немедленный ответ от государства".

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • Позже Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встреч олигархов с представителями государства.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийолигархиОфис президентазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Зеленский разрешил получать офицерские звания без высшего образования
Зеленский: Путин маньяк, который решил всех нас убить
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: