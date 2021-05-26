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В Украину прибыла очередная партия вакцины CoronaVac

Среда, 26 мая 2021, 21:41
В Украину прибыла очередная партия вакцины CoronaVac
Фото: пресс-служба аэропорта "Борисполь"

26 мая в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Сейчас партия отправляется на лабораторный контроль, как это предусмотрено действующим законодательством.

Вакцинация препаратом CoronaVac началась в Украине 13 апреля. Вакцина поступила в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Температура хранения +2- +8℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.

Ранее Украина получила 1,2 млн доз CoronaVac с законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины.

Что предшествовало: В Украину прибыла первая партия вакцин производства Pfizer-BioNTech, которую закупили за средства государственного бюджета. 

Напомним: Минздрав запланировали вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияМинздрав
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