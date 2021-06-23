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МИД отреагировал на якобы стрельбу РФ в сторону британского эсминца в Черном море

Среда, 23 июня 2021, 15:05

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после инцидента с эсминцем Британии в Черном море заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.

Источник: Twitter министра

Прямая речь: "Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам.

Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море".

Что было раньше: 23 июня российское министерство обороны сообщило о "предупредительной стрельбе" в сторону эсминца Великобритании "Defender" у берегов оккупированного Крыма.

Россияне сообщают о "предупредительной стрельбе" из сторожевого корабля и "предупредительном бомбометании" из бомбардировщика Су-24М.

23 июня британский эсминец "Defender" в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил специальных операций Украины, Великобритании и США. Спецназовцы трех стран отрабатывали абордажные действия.

Предыстория:

  • Британский эсминец HMS Defender вошел в одесский порт 18 июня.
  • В украинско-американских учениях "Sea Breeze-2021" примет участие рекордное количество стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США. В учениях примут участие 32 страны, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.
  • Россия призывала США отказаться от проведения многонациональных морских военных учений "Sea Breeze 2021" в Черном море.

Украинская правда
Темы: кораблиЧерное мореВеликобританияРосcияУкраина


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