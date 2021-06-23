МИД отреагировал на якобы стрельбу РФ в сторону британского эсминца в Черном море
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после инцидента с эсминцем Британии в Черном море заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
Источник: Twitter министра
Прямая речь: "Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам.
Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море".
Что было раньше: 23 июня российское министерство обороны сообщило о "предупредительной стрельбе" в сторону эсминца Великобритании "Defender" у берегов оккупированного Крыма.
Россияне сообщают о "предупредительной стрельбе" из сторожевого корабля и "предупредительном бомбометании" из бомбардировщика Су-24М.
23 июня британский эсминец "Defender" в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил специальных операций Украины, Великобритании и США. Спецназовцы трех стран отрабатывали абордажные действия.
Предыстория:
- Британский эсминец HMS Defender вошел в одесский порт 18 июня.
- В украинско-американских учениях "Sea Breeze-2021" примет участие рекордное количество стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США. В учениях примут участие 32 страны, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.
- Россия призывала США отказаться от проведения многонациональных морских военных учений "Sea Breeze 2021" в Черном море.