МИД отреагировал на якобы стрельбу РФ в сторону британского эсминца в Черном море

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после инцидента с эсминцем Британии в Черном море заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.

Источник: Twitter министра

Прямая речь: "Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам.

Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море".

Что было раньше: 23 июня российское министерство обороны сообщило о "предупредительной стрельбе" в сторону эсминца Великобритании "Defender" у берегов оккупированного Крыма.

Россияне сообщают о "предупредительной стрельбе" из сторожевого корабля и "предупредительном бомбометании" из бомбардировщика Су-24М.

23 июня британский эсминец "Defender" в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил специальных операций Украины, Великобритании и США. Спецназовцы трех стран отрабатывали абордажные действия.

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