Путешественники из стран, где бушует "Дельта", будут сдавать тест на границе – Минздрав

С 25 июня начнет действовать требование наличия отрицательного теста на коронавирус для граждан, возвращающихся из стран, где стремительно распространяется агрессивный штамм коронавируса "Дельта".

Источник: Минздрав со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина

Детали: По словам Кузина, соответствующее решение было принято на заседании правительства. Так, граждане, прибывшие из Индии, Великобритании, России, Португалии не смогут пересечь украинскую границу, если не сделают экспресс-тест на коронавирус непосредственно на пункте пропуска.

Отмечается, что решение будет распространяется и на тех, кто находился на территории этих стран не менее семи дней.

В Минздраве говорят, что указанная норма начнет действовать с 25 июня.

Кроме того, до 25 июня по поручению СНБО, будет подготовлено комплексные предложения для противодействия распространению нового штамма.

Что предшествовало: Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта".

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в Украине.

Напомним: В России за минувшие сутки умерли 548 больных COVID-19 - это максимальный показатель с февраля.

13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.

Украинские ученые полагают, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории и из-за штамма "Дельта" быть еще мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.