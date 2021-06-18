Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций

Пятница, 18 июня 2021, 20:07

Бизнесмен Павел Фукс назвал введенные СНБО 18 июня санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова и собирается подать на него в суд, а также на решение по санкциям.

Источник: Фукс в эфире "Украина 24" и в Telegram

Прямая речь Фукса: "Данилов, вы знаете, является членом фракции партии "Яблоко", в которой его давний партнер Михаил Бродский работает, они там вместе в этой партии. Это явно месть Данилова лично, он, наверное, ввел в заблуждение президента и остальных людей, которые принимали такое решение.

От себя я хочу сказать, что я гражданин Украины, который платит налоги, большие налоги. Я, безусловно, буду бороться за свое имя, и я обязательно подам в суд и на это решение, и лично на этого человека (Данилова – ред.).

Никакого отношения я не имею к компаниям, которые они придумали, Данилов придумал. Все ложь".

Детали: В соцсетях Фукс написал, что не имел и не имеет никакого отношения к компании "Голден Деррик". По его словам, это легко проверить.

Предыстория: Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Читайте также Павел Фукс – о дружбе с Кернесом, разговоры с Добкиным, встречи с Аваковым и контракт с Джулиани

Роман Петренко, УП
Темы: СНБОсанкцииДанилов


powered by lun.ua
Главное сегодня

Белый дом о задержке военной помощи для Украины: Нонсенс

День Евро 2020: две ничьи и победа Швеции

Россия на фоне рекордных заражений возобновляет авиасообщение с Турцией

Новости 18 июня: санкции против двух олигархов, "Biden Joe"

Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета военной помощи - СМИ

"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций

Все новости...
СНБО
СНБО ввела санкции против причастных к разработке вируса Petya
СНБО еще раз проверит некоторых "воров в законе": те жалуются на санкции
УКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ФИРТАША И ФУКСА
Последние новости
05:42
COVID: Украина — 49-я в мире, седьмая в Европе
04:35
В ООН призвали к эмбарго на поставки оружия в Мьянму
03:38
WSJ: США уменьшают вооружение на Ближнем Востоке в пользу вызовов Китая и России
02:58
В конце июня в Нидерландах ослабят коронавирусные ограничения
02:06
Палестина отменила соглашение с Израилем на обмен вакцинами
01:16
Белый дом о задержке военной помощи для Украины: Нонсенс
00:40
ВОЗ: "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире
23:54
День Евро 2020: две ничьи и победа Швеции
23:20
Оккупанты нарушили "тишину" возле Золотого
23:06
фотоЕС помог Новым Санжарам сделать админуслуги комфортнее
Все новости...