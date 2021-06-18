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"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций

Пятница, 18 июня 2021, 20:07
Это месть Данилова: Фукс намерен идти в суд из-за санкций

Бизнесмен Павел Фукс назвал введенные СНБО 18 июня санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова и собирается подать на него в суд, а также на решение по санкциям.

Источник: Фукс в эфире "Украина 24" и в Telegram

Прямая речь Фукса: "Данилов, вы знаете, является членом фракции партии "Яблоко", в которой его давний партнер Михаил Бродский работает, они там вместе в этой партии. Это явно месть Данилова лично, он, наверное, ввел в заблуждение президента и остальных людей, которые принимали такое решение.

От себя я хочу сказать, что я гражданин Украины, который платит налоги, большие налоги. Я, безусловно, буду бороться за свое имя, и я обязательно подам в суд и на это решение, и лично на этого человека (Данилова – ред.).

Никакого отношения я не имею к компаниям, которые они придумали, Данилов придумал. Все ложь".

Детали: В соцсетях Фукс написал, что не имел и не имеет никакого отношения к компании "Голден Деррик". По его словам, это легко проверить.

Предыстория: Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

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Роман Петренко, УП

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Темы: СНБОсанкцииДанилов
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