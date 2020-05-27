Сменился собственник "Карпат": Дыминский продал свою долю

Сменился собственник футбольного клуба "Карпаты": им стал бывший вице-президент команды Олег Смалийчук.

Источник: сайт ФК "Карпаты", Sportarena

Дословно: "Футбольный клуб" Карпаты "официально сообщает об изменении бенефициара, основателя клуба. Доля компании, принадлежавшей Петру Дыминскому, отныне находится в собственности Олега Смалийчук".

Детали: В течение 2017-2019 годов Олег Смалийчук занимал должность вице-президента львовского клуба.

Издание Sportarena отмечает, что Смалийчук выкупил долю Дыминского и теперь значится конечным бенефициаром одной из компаний-основателей юридического лица ФК "Карпаты", которая владеет 50% клуба, а Петр Дыминский больше не имеет отношения к клубу.

Остальные 50% клуба по-прежнему принадлежат второй компании из Британских Виргинских островов, конечный бенефициар которой неизвестен. По неофициальной информации, им является олигарх Игорь Коломойский.

Смалийчук в данный момент претендует на пост президента украинской Премьер-лиги. Выборы состоятся не ранее конца нынешнего сезона.

"Карпаты" находятся на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе лишь 14 очков после 23 сыгранных туров.

Что было раньше: Министерство здравоохранения разрешило возобновить футбольные матчи украинского чемпионата с 30 мая. Поединки Премьер-лиги будут проходить в новом формате: до 200 человек на стадионе и без зрителей.

Напомним: Бизнесмена Петра Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП, в результате которого 18 августа 2017 погибла 31-летняя Наталья Трила. Вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ.

В то же время проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

9 декабря 2017 года мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков, вызванных ДТП, и отсутствие материальных претензий в связи с аварией.

Сам Дыминский с 22 августа 2017 года находится за пределами Украины.