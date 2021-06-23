США хотят убедиться, что РФ не будет использовать "Северный поток-2" против Украины

В Государственном департаменте США заявили, что хотят убедиться, что Россия не сможет использовать "Северный поток-2" как инструмент принуждения против Украины или кого-нибудь другого.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы полны решимости попробовать достичь чего-то позитивного из сложной ситуации, которую мы унаследовали, и сделать все возможное, чтобы в конце европейская энергетическая безопасность не была подорвана, чтобы она была усилена. Чтобы позиция Украины не была ослаблена, а наоборот – укреплена. И именно об этом мы говорим с нашими европейскими партнерами.

Наша цель, как и раньше, – убедиться, что Россия не может использовать энергию как инструмент принуждения, как оружие против Украины или любого другого в Европе. И я ценю работу, которую мы осуществляем с Германией, чтобы двигаться в этом направлении".

Детали: Соответствующее заявление Блинкен сделал во время совместной пресс конференции с министром иностранных дел Германии Гaйко Маасом.

Что предшествовало: Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца 2021 года.

Напомним:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода с России из-за запуска "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать через 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

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