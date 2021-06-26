США и Германия планируют помочь Украине после запуска "Северного потока-2" – СМИ

США и Германия до августа хотят договориться о том, как помочь Украине из-за запуска газопровода "Северный поток-2" и сдержать Россию с помощью санкций.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Планируется, что договоренности подготовят к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон. Речь идет о компенсации Украине транзитных сборов, которые она может потерять из-за "Северного потока-2" и укреплении инфраструктуры.

Германия также может взять на себя обязательство поддержать план "Трех морей" для развития восточноевропейского сотрудничества в области энергетики и транспорта.

Обсуждение по соглашению ведут Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Германии с участием советника президента США Джейка Салливана и советника Меркель Яна Хеккера.

Среди идей, которые обсуждают стороны, есть инвестиции в Украину для строительства собственных электростанций и планы стимулировать продажи зеленой энергии из Украины.

Германия также заявила о готовности вступить в переговоры с Россией о продлении транзитных квот для Украины, чтобы продлить контракт на транспортировку российского газа через Украину.

Среди противоречивых идей, которые не очень поддерживает немецкая сторона, есть санкции против России, если она будет давить на Украину с помощью газопровода.

В частности, если Россия будет уменьшать поставки газа в Украину, то США могут ввести очередные ограничения против Москвы.

В то же время, источники издания утверждают, что стороны не пришли к общей точки зрения на этот вопрос, хотя каждая из них имеет собственный проект с предложениями.

Что предшествовало: В Государственном департаменте США заявили, что хотят убедиться, что Россия не сможет использовать "Северный поток-2" как инструмент принуждения против Украины или кого-нибудь другого.

Напомним:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода с России из-за запуска "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать через 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

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