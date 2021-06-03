Законопроект об олигархах направлен лично против Порошенко – "ЕС"
Партия "Европейская солидарность" считает, что законопроект Зеленского об олигархах направлен исключительно против бывшего президента Петра Порошенко и "никаких настоящих олигархов не ограничивает".
Источник: пресс-служба "ЕС" в комментарии Украинской правде
Дословно: "Очевидно, с точки зрения Зеленского олигархами являются те, кто не нравится ему лично - и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции. Зеленский пытается любым способом избавиться от Порошенко...
До начала политической деятельности Порошенко достиг определенных вершин в бизнесе, но ни один из его активов не был получен путем приватизации. Компании, созданные Порошенко, никогда не имели и не имеют монопольного статуса на одном из рынков. Они не пользовались льготами из государственного бюджета или доступом к природным ресурсам, не осуществляли и не осуществляют теневого политического влияния...
Этот законопроект имеет целью захват власти путем присвоения Зеленскому внеконституционных диктаторских полномочий, где во внесудебный способ будут назначаться правильные или неправильные политики, а контролируемый Зеленским регулятор без суда будет определять добропорядочность или недобропорядочность СМИ, что будет означать как следствие захват властью независимых СМИ только потому, что их редакционная политика не нравится Зеленскому. К сожалению, этот законопроект вызывает абсолютно тождественные аналогии с современной Россией и Беларусью".
Детали: В заявлении говорится также, что Порошенко передал свой бизнес в управление всемирно известной компании Rothschild "с безупречной репутацией", а Зеленский собственный бизнес перепоручил своему "давнему и ближайшему бизнес-партнеру", а сейчас первому помощнику президента Сергею Шефиру, который "избегает декларирования своих доходов, скрывая таким образом бизнес-активы и доходы Зеленского".
В партии Порошенко признают, что государству действительно нужно прилагать усилия для уменьшения влияния крупного бизнеса на принятие бюджетных и политических решений, но делать это надо не через "популистские законы", а "благодаря системным изменениям в антимонопольном и антикоррупционном законодательстве". "Реальные шаги в этом направлении были сделаны именно при президентской каденции Петра Порошенко", - говорится в заявлении.
И наконец в партии заявили, что Зеленский стал президентом "именно на деньги олигарха Коломойского" и пришел к власти "благодаря мощной поддержке телеканалов Коломойского, Медведчука и других олигархов".
Предыстория:
- 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
- Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
- 2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект этого закона.
- Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк проанализировал законопроект и назвал критерии, по которым будут определять статус олигарха.
- 3 июня на сайте Рады появился текст проекта закона.