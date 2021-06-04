Кримскотатарский канал ATR получит финансирование из госбюджета

Телеканал ATR получит финансирование из государственного бюджета после победы в объявленной закупке на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском или на других языках для аудитории коренных народов.

Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: «3 июня 2021 было объявлено о проведении закупок на сумму 24,987 млн грн на создание и распространение информационного продукта на телевидении крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов.

Закупки проведены с применением переговорной процедуры, обоснованно отсутствием конкуренции по техническим причинам.

Собственно, ATR и стал победителем закупок».

Детали: Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пояснил, что цель закупок - обеспечить доступ граждан, находящихся в оккупации, в украинском телевидение и радио. И этому поможет финансирования из бюджета.

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