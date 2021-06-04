Кримскотатарский канал ATR получит финансирование из госбюджета
Телеканал ATR получит финансирование из государственного бюджета после победы в объявленной закупке на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском или на других языках для аудитории коренных народов.
Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Дословно: «3 июня 2021 было объявлено о проведении закупок на сумму 24,987 млн грн на создание и распространение информационного продукта на телевидении крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов.
Закупки проведены с применением переговорной процедуры, обоснованно отсутствием конкуренции по техническим причинам.
Собственно, ATR и стал победителем закупок».
Детали: Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пояснил, что цель закупок - обеспечить доступ граждан, находящихся в оккупации, в украинском телевидение и радио. И этому поможет финансирования из бюджета.
Предыстория:
- ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
- В 2020 году из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, отменены выпуски новостей и прямые эфиры.
- В конце января гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.
- 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирование из госбюджета.