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Кримскотатарский канал ATR получит финансирование из госбюджета

Пятница, 4 июня 2021, 15:19

Телеканал ATR получит финансирование из государственного бюджета после победы в объявленной закупке на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском или на других языках для аудитории коренных народов.

Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: «3 июня 2021 было объявлено о проведении закупок на сумму 24,987 млн грн на создание и распространение информационного продукта на телевидении крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов.

Закупки проведены с применением переговорной процедуры, обоснованно отсутствием конкуренции по техническим причинам.

Собственно, ATR и стал победителем закупок».

Детали: Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пояснил, что цель закупок - обеспечить доступ граждан, находящихся в оккупации, в украинском телевидение и радио. И этому поможет финансирования из бюджета.

Предыстория

  • ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
  • В 2020 году из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, отменены выпуски новостей и прямые эфиры.
  • В конце января гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.
  • 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирование из госбюджета.

Украинская правда
Темы: телевидениеМВОТбюджет


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