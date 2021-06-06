Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В партии "Слуга народа" анонсировали дополнительные законы про олигархов

Воскресенье, 6 июня 2021, 12:33
В партии Слуга народа анонсировали дополнительные законы про олигархов
Коллаж издания "Фокус"

Народный депутат от "Слуги народа", замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики Евгения Кравчук рассказала, что кроме уже переданного в Раду президентского законопроекта о деолигархизации, планируется принятие еще ряда документов в отношении украинских олигархов.

Источник: пресс-служба политсилы

Детали: Кравчук отметила, что в Украине пока недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов, и поэтому необходимо принять законопроект про деолигархизацию.

Кроме указанного документа будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.

Прямая речь: "Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, пакет законов будет большим. Есть решения, которые готовятся в процессе".

Напомним:

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. На их разработку президент дал две недели.
  • Президент Владимир Зеленский предупредил, что если кто-то попытается договариваться с нардепами по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.
  • По данным Минюста, бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный президентским законопроектом о деолигархизации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: олигархиСлуга народазаконодательствоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
олигархи
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Российский олигарх Лисин перевел ключевые активы с Кипра в Абу-Даби − Bloomberg
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: