Министр юстиции назвал двух людей, попадающих в реестр олигархов

Бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный президентским законопроектом о деолигархизации.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, потому господин Коломойский точно попадает (в реестр олигархов – ИФ)"

""Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Петр Порошенко – ИФ) тоже автоматически попадает в реестр, и это тоже понятно".

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