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Министр юстиции назвал двух людей, попадающих в реестр олигархов

Суббота, 5 июня 2021, 09:02
Министр юстиции назвал двух людей, попадающих в реестр олигархов

Бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный президентским законопроектом о деолигархизации.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, потому господин Коломойский точно попадает (в реестр олигархов – ИФ)"

""Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Петр Порошенко – ИФ) тоже автоматически попадает в реестр, и это тоже понятно".

Предыстория:

  • На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).
  • Партия "Европейская солидарность" считает, что законопроект Зеленского об олигархах направлен исключительно против бывшего президента Петра Порошенко и "никаких настоящих олигархов не ограничивает".
  • Коломойский говорит, что "морально готов" попасть в реестр олигархов, но я бы ему не хотелось быть там одному.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что если кто-то попытается договориться с нардепами по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МалюськаПорошенкоКоломойский
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