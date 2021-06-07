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Дефицит воды в Крыму: оккупанты рассчитывают на международный суд

Понедельник, 7 июня 2021, 14:33

Представитель России в Крыму 7 июня заявил о готовности обращаться в международный суд по правам человека из-за отсутствия воды в Северо-Крымском канале.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на члена оккупационного "парламента" полуострова Ефима Фикса

Детали: По его словам, российские следователи назначили ряд экспертиз в ходе рассмотрения заявления "властей" Крыма о возбуждении уголовного дела в отношении "организаторов энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад полуострова".

Прямая речь: "Мы идем по своему направлению, направили обращение в Следком России, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже есть поручения по проведению экспертиз.

Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека из-за геноцида по отношению к крымчанам".

Напомним:

  • 31 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами российских военных, якобы снял "водную блокаду" оккупированного полуострова.
  • При этом оккупанты в Крыму планируют регулярно привлекать местных жителей к расчистке рек от камней и веток, чтобы хотя бы незначительно увеличить водный приток в водохранилища.
  • Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными дефиците пресной воды, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.
  • Оккупационные власти Крыма анонсировали подачу иска против граждан Украины, которых считают виновными в остром дефиците пресной воды на захваченном полуострове.

Темы: Крымводаоккупациясуд


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