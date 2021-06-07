Дефицит воды в Крыму: оккупанты рассчитывают на международный суд

Представитель России в Крыму 7 июня заявил о готовности обращаться в международный суд по правам человека из-за отсутствия воды в Северо-Крымском канале.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на члена оккупационного "парламента" полуострова Ефима Фикса

Детали: По его словам, российские следователи назначили ряд экспертиз в ходе рассмотрения заявления "властей" Крыма о возбуждении уголовного дела в отношении "организаторов энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад полуострова".

Прямая речь: "Мы идем по своему направлению, направили обращение в Следком России, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже есть поручения по проведению экспертиз.

Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека из-за геноцида по отношению к крымчанам".

Напомним: