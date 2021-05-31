В РФ заявили о "снятии водной блокады" оккупированного Крыма
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами российских военных, снял водную блокаду оккупированного Россией полуострова.
Источник: Шойгу, которого цитирует российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Важно отметить, что Вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км".
Детали: По словам Шойгу, это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.
Что предшествовало: В 2020 году подразделения российской армии проложили трубопровод, который соединил Тайганское и Симферопольское водохранилища в оккупированном Крыму для поставки воды в Симферополь.
Предыстория:
- В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
- Жители захваченного Россией Крыма получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.
- В России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.
- В МИД Украины объясняют, что в Крыму достаточно водных ресурсов для бытового использования, а проблема с водой обострилась из-за массированной милитаризации Россией полуострова.
Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов