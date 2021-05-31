В РФ заявили о "снятии водной блокады" оккупированного Крыма

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами российских военных, снял водную блокаду оккупированного Россией полуострова.

Источник: Шойгу, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Важно отметить, что Вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км".

Детали: По словам Шойгу, это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Что предшествовало: В 2020 году подразделения российской армии проложили трубопровод, который соединил Тайганское и Симферопольское водохранилища в оккупированном Крыму для поставки воды в Симферополь.

Предыстория:

В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города, как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.

Жители захваченного Россией Крыма получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.

В России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.

В МИД Украины объясняют, что в Крыму достаточно водных ресурсов для бытового использования, а проблема с водой обострилась из-за массированной милитаризации Россией полуострова.

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