Правительство Индии объявило бесплатную вакцинацию для всех взрослых в стране

Индийское федеральное правительство предоставит вакцины против COVID-19 бесплатно всем взрослым страны с 21 июня.

Источник: The Guardian со ссылкой на телеобращение премьер-министра Индии Нарендру Моди и Reuters

Прямая речь Моди: "Решено, что с 21 июня все взрослые старше 18 лет будут вакцинированы бесплатно. Бедные, ниже среднего класса, средний класс и выше среднего класса - в рамках федеральной правительственной программы каждый получит бесплатные вакцины".



Детали: The Guardian отмечает, что объявление сделали после нескольких недель критики неудачного внедрения программы по вакцинации, которым охвачено менее 5% оценочного взрослого населения Индии (950 млн человек).

Согласно прежней политике, федеральное правительство бесплатно предоставляло вакцины пожилым людям и рядовым работникам и позволило правительствам штатов и частным больницам платно вакцинировать людей в возрастной группе 18-45 лет. В апреле федеральное правительство неожиданно возложило ответственность за прививки взрослых на провинции, в результате чего им пришлось столкнуться с огромными затратами.

Напомним: По состоянию на 4 июня в Индии сделали 221 млн прививок от COVID-19.