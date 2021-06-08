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Уряд Індії оголосив безплатну вакцинацію для всіх дорослих у країні

Вівторок, 8 червня 2021, 00:24

Індійський федеральний уряд надасть вакцини проти COVID-19 безкоштовно всім дорослим країни з 21 червня.

Джерело: The Guardian з посиланням на телезвернення прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді та Reuters

Пряма мова Моді: "Вирішено, що з 21 червня всі дорослі старше 18 років будуть вакциновані безкоштовно. Бідні, нижче середнього класу, середній клас або вище середнього класу – в рамках федеральної урядової програми кожен отримає безкоштовні вакцини".

Деталі: The Guardian зазначає, що оголошення зробили після кількох тижнів критики невдалого впровадження програми з вакцинації, яким охоплено менше 5% оцінного дорослого населення Індії (950 млн людей).

Відповідно до колишньої політики, федеральний уряд безкоштовно надавав вакцини літнім людям і рядовим працівникам і дозволив урядам штатів і приватним лікарням платно вакцинувати людей у ​​віковій групі 18-45 років. У квітні федеральний уряд несподівано поклав відповідальність за щеплення дорослих на провінції, в результаті чого їм довелося зіткнутися з величезними витратами.

Нагадаємо: Станом на 4 червня в Індії зробили 221 млн щеплень від COVID-19.

Теми: Індіявакцинаціякоронавірус


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