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Суд отказал брату Ермака в удовлетворении иска против нардепа Лероса

Среда, 9 июня 2021, 09:33
Суд отказал брату Ермака в удовлетворении иска против нардепа Лероса

Суд отказал брату главы Офиса президента Денису Ермаку в удовлетворении исковых требований к народному депутату Гео Леросу о "защите чести и достоинства".

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Лерос

Детали: В исковых требованиях Ермак просил признать недостоверной и опровергнуть информацию о том, что он якобы осуществляет "торговлю" должностями в госорганах при содействии своего брата, внедряет "свою программу" в силовые ведомства и "зарабатывает на государстве".

Кроме того истец просил возместить ему моральный ущерб, который он оценил в 1 гривню.

Печерский районный суд Киева закрепил в своем решении такую ​​позицию, что любая критика и оценка поступков, выражение собственных мыслей относительно качества выполняемых функций публичными лицами не является основанием для защиты права на уважение чести, достоинства и деловой репутации и, соответственно, не является предметом судебной защиты.

Более того, суд отмечает, что Ермаком не подтвержден ни факт распространения данной информации Леросом, ни факт нанесения его "чести и достоинства" вреда.

Что предшествовало: Денис Ермак подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в сентябре 2020 года.

Произошло это вскоре после обнародования так называемых "пленок Лероса", в которых говорилось о сокрытии коррупционных схем в столице.

Предыстория:

  • 26 июня 2020 года журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий вовлечен в мэрскую кампанию Тищенко.
  • Лерос заявил, что передал в НАБУ сведения, свидетельствующие о коррупционной деятельности Ермака, его кума Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.
  • 2 октября Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и председатель его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Украинская правда

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Темы: Гео Лерос Андрей Ермаксуд
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