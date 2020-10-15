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Ермак и Тищенко подали в суд на Лероса

Четверг, 15 октября 2020, 20:51

Глава офиса президента Андрей Ермак и нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко подали к народному депутату Гео Леросу по "защите чести и достоинства".

Источник: судебный реестр

Детали: Оба подали иск против Лероса в Печерский райсуд Киева: Ермак 15 сентября, а Тищенко - еще в июне. Предмет иска идентичен - "о защите чести, достоинства и деловой репутации".

В деле по иску Ермака за месяц только избрали состав суда.

Однако в деле Тищенко суд на 21 октября уже назначил судебное заседание.

 

Что было раньше: 3 июня Лерос заявил, что передал в НАБУ сведения, свидетельствующие о коррупционной деятельности Ермака, его кума Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

7 октября Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакГео Лерос суд


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