Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак рассказал, о чем говорил с Джулиани и Волкером

Среда, 9 июня 2021, 12:09
Ермак рассказал, о чем говорил с Джулиани и Волкером
Фото ОПУ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время разговоров с бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани и американским дипломатом Куртом Волкером заботился о национальных интересах Украины и пытался добиться встречи президентов двух стран.

Источник: Ермак в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В который раз убедился, что последние два года в отношениях с США мы все делали правильно. Очередная публикация о событиях 2019 года заставила восстановить в памяти разговоры с Рудольфом Джулиани и Куртом Волкером.

Абсолютным приоритетом для меня тогда, как и сегодня, были национальные интересы Украины. Передо мной как помощником президента Украины стоял ряд задач, одна из которых – добиться встречи президентов двух государств".

Детали: По словам Ермака, для Украины тогда было "очень важно не занять ни одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в США", и именно так он и действовал – "очень взвешенно и осторожно".

Он добавил, что вся команда президента Украины приложила невероятные усилия, чтобы сохранить двухпартийную поддержку нашего государства в США и вывести украинские-американские отношения на уровень настоящего стратегического партнерства.

По словам руководителя Офиса президента, несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в США и многочисленные усилия третьих сил испортить отношения Украины и Штатов не удалось.

Ермак добавил, что работа команды Зеленского "дала результат, ведь в этом году у нас беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях".

Предыстория: 

  • Издание CNN получило аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, тогда помощником президента Владимира Зеленского.
  • Частичная стенограмма телефонного разговора Джулиани и Ермака была впервые опубликована BuzzFeed News в апреле, а журнал Time первым опубликовал некоторые ключевые выдержки из разговора в феврале.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что отдельные силы пытаются внести раздор в отношения Украины и США "сливая" разговоры адвоката бывшего президента США Руди Джулиани и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: