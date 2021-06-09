Ермак рассказал, о чем говорил с Джулиани и Волкером

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время разговоров с бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани и американским дипломатом Куртом Волкером заботился о национальных интересах Украины и пытался добиться встречи президентов двух стран.

Источник: Ермак в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В который раз убедился, что последние два года в отношениях с США мы все делали правильно. Очередная публикация о событиях 2019 года заставила восстановить в памяти разговоры с Рудольфом Джулиани и Куртом Волкером.

Абсолютным приоритетом для меня тогда, как и сегодня, были национальные интересы Украины. Передо мной как помощником президента Украины стоял ряд задач, одна из которых – добиться встречи президентов двух государств".

Детали: По словам Ермака, для Украины тогда было "очень важно не занять ни одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в США", и именно так он и действовал – "очень взвешенно и осторожно".

Он добавил, что вся команда президента Украины приложила невероятные усилия, чтобы сохранить двухпартийную поддержку нашего государства в США и вывести украинские-американские отношения на уровень настоящего стратегического партнерства.

По словам руководителя Офиса президента, несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в США и многочисленные усилия третьих сил испортить отношения Украины и Штатов не удалось.

Ермак добавил, что работа команды Зеленского "дала результат, ведь в этом году у нас беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях".

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