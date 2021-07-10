Новый рекорд: почти 115 тысяч привитых от COVID за сутки

За сутки 9 июля в Украине против COVID-19 было привито рекордных 114 660 человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: Из них вакцинировано первой дозой – 53 820 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 60 840 человек.

За 9 июля было сделано на 5500 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

Вакцинацию проводили силами 697 мобильных бригад по иммунизации, 1562 прививочных пунктов и 38 центров вакцинации.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве – 20 319 прививок, за весь период прививочной кампании – также в Киеве – 477 616 прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведено 3 420 668 прививок. Вакцинировано – 2 277 228 человек, из них получили первую дозу – 2 277 226 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 143 442 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

По состоянию на 9 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек.

Что предшествовало: 8 июля в Украине против COVID-19 вакцинировали 109 160 человек – тогда это тоже было наибольшее суточное количество прививок за 4,5 месяца вакцинальной кампании.

Предыстория:

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

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