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Данилов: Санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме

Суббота, 10 июля 2021, 15:53

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверяет, что введенные санкции в отношении Виктора Медведчука действуют в полном объеме и советует нардепам не пытаться "порешать" снятие санкций или их ослабление.

Источник: Данилов в Facebook

Дословно: "Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают" - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствуют действительности.

Не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит В. Медведчуку, одной из коммерческих структур".

Детали: Данилов отметил, что все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в подковерном режиме, как к этому привыкли "творцы" коррупционно-олигархической системы.

По его словам, это касается как отечественной, так и иностранной компании, которые "могут ложного допустить, что имеют карт-бланш на действия вне правового поля Украины".

"Также хочу дать совет отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, - не пытаться "порешать" привычным им способом вопрос снятия санкций или их ослабление", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции.

Что предшествовало8 июля "Слидство_Инфо" сообщило, что во избежание санкций 5-палубной яхте Royal Romance, которой владела семья Виктора Медведчука, сменили собственника.

9 июля СМИ сообщили, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Медведчуком, станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании якобы подписали соглашение.

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Темы: ДаниловМедведчуксанкции
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