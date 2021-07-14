СМИ: Сайты российских хакеров REvil внезапно стали недоступны
Веб-сайты связанных с Россией хакеров REvil, стоявших за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS, внезапно стали недоступны.
Источник: Reuters
Детали: Платежный портал и блог группы, в котором назывались имена жертв, которые отказались платить хакерам требуемый выкуп, были недоступны.
Отмечается, что неизвестно, является ли это случайностью, и хакеры ли выключили сайты, или они были удалены кем-то другим.
Reuters пишет, что подобные "исчезновения" привычные в мире программ-вымогателей, где хакерские группы, как правило, исчезают и меняют свой бренд, когда начинают привлекать слишком много внимания. В последние недели REvil взял на себя ответственность за эпидемию атак программ-вымогателей, обрушившихся на примерно от 800 до 1500 предприятий по всему миру.
Белый дом от комментариев отказался. Попытка связаться с REvil для Reuters ни была успешной.
Предыстория:
- REvil стояла за атакой на поставщика мяса JBS.
- Впоследствии стало известно, что вероятно REvil взломала около 200 американских компаний в результате крупномасштабной атаки с использованием программ-вымогателей. Президент Штатов Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто стоит за кибератакой, которая поразила сотни американских предприятий.
- 10 июля Байден и российский президент Владимир Путин поговорили о последних кибератаках, осуществленных из России. Путин заявил Байдену, что российская сторона выражает готовность совместно бороться с киберпреступностью, но "за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".