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СМИ: Сайты российских хакеров REvil внезапно стали недоступны

Среда, 14 июля 2021, 01:45
СМИ: Сайты российских хакеров REvil внезапно стали недоступны

Веб-сайты связанных с Россией хакеров REvil, стоявших за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS, внезапно стали недоступны.

Источник: Reuters

Детали: Платежный портал и блог группы, в котором назывались имена жертв, которые отказались платить хакерам требуемый выкуп, были недоступны.

Отмечается, что неизвестно, является ли это случайностью, и хакеры ли выключили сайты, или они были удалены кем-то другим.

Reuters пишет, что подобные "исчезновения" привычные в мире программ-вымогателей, где хакерские группы, как правило, исчезают и меняют свой бренд, когда начинают привлекать слишком много внимания. В последние недели REvil взял на себя ответственность за эпидемию атак программ-вымогателей, обрушившихся на примерно от 800 до 1500 предприятий по всему миру.

Белый дом от комментариев отказался. Попытка связаться с REvil для Reuters ни была успешной.

Предыстория:

  • REvil стояла за атакой на поставщика мяса JBS.
  • Впоследствии стало известно, что вероятно REvil взломала около 200 американских компаний в результате крупномасштабной атаки с использованием программ-вымогателей. Президент Штатов Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто стоит за кибератакой, которая поразила сотни американских предприятий.
  • 10 июля Байден и российский президент Владимир Путин поговорили о последних кибератаках, осуществленных из России. Путин заявил Байдену, что российская сторона выражает готовность совместно бороться с киберпреступностью, но "за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".

"Украинская правда" в Threads

Темы: хакерыРосcия
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