Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СМИ: Сайты российских хакеров REvil внезапно стали недоступны

Среда, 14 июля 2021, 01:45

Веб-сайты связанных с Россией хакеров REvil, стоявших за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS, внезапно стали недоступны.

Источник: Reuters

Детали: Платежный портал и блог группы, в котором назывались имена жертв, которые отказались платить хакерам требуемый выкуп, были недоступны.

Отмечается, что неизвестно, является ли это случайностью, и хакеры ли выключили сайты, или они были удалены кем-то другим.

Reuters пишет, что подобные "исчезновения" привычные в мире программ-вымогателей, где хакерские группы, как правило, исчезают и меняют свой бренд, когда начинают привлекать слишком много внимания. В последние недели REvil взял на себя ответственность за эпидемию атак программ-вымогателей, обрушившихся на примерно от 800 до 1500 предприятий по всему миру.

Белый дом от комментариев отказался. Попытка связаться с REvil для Reuters ни была успешной.

Предыстория:

  • REvil стояла за атакой на поставщика мяса JBS.
  • Впоследствии стало известно, что вероятно REvil взломала около 200 американских компаний в результате крупномасштабной атаки с использованием программ-вымогателей. Президент Штатов Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто стоит за кибератакой, которая поразила сотни американских предприятий.
  • 10 июля Байден и российский президент Владимир Путин поговорили о последних кибератаках, осуществленных из России. Путин заявил Байдену, что российская сторона выражает готовность совместно бороться с киберпреступностью, но "за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".

Темы: хакерыРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы

В ОП отреагировали на решение Верховного Суда: Хотят уничтожить судебную реформу

КС: Закон о функционировании украинского языка как государственного конституционный

"Слуги народа" отозвали большинство языковых поправок – Вятрович

Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого

картаСиноптик сообщила, когда начнет спадать "пик жары"

Все новости...
хакеры
В Германии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за кибератак
Сайт ВМС Украины "лег" из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял
Более 70 кибератак на органы власти заблокировали в июне
Последние новости
17:55
Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка
17:52
Киев обсуждает с Будапештом поддержку декларации о признании европерспективы Украины
17:52
12-летняя девочка спасла четверых детей от наводнения в Закарпатье
17:40
фотоСБУ разоблачила масштабную контрабанду продукции Apple
17:24
Украина и Венгрия планируют соглашение о взаимном признании дипломов и научных степеней
17:22
Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы
17:07
Украина получит 340 миллионов евро на восстановление инфраструктуры в восточных областях
16:56
К концу лета дельта-вариант будет составлять 90% всех случаев заражения в ЕС – оценка
16:53
НБУ начинает отменять требование к бизнесу покупать валюту под обязательства
16:46
Комитет Рады рекомендовал парламенту самостоятельно решить, увольнять ли Авакова
Все новости...