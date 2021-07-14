СМИ: Сайты российских хакеров REvil внезапно стали недоступны

Веб-сайты связанных с Россией хакеров REvil, стоявших за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS, внезапно стали недоступны.

Источник: Reuters

Детали: Платежный портал и блог группы, в котором назывались имена жертв, которые отказались платить хакерам требуемый выкуп, были недоступны.

Отмечается, что неизвестно, является ли это случайностью, и хакеры ли выключили сайты, или они были удалены кем-то другим.

Reuters пишет, что подобные "исчезновения" привычные в мире программ-вымогателей, где хакерские группы, как правило, исчезают и меняют свой бренд, когда начинают привлекать слишком много внимания. В последние недели REvil взял на себя ответственность за эпидемию атак программ-вымогателей, обрушившихся на примерно от 800 до 1500 предприятий по всему миру.

Белый дом от комментариев отказался. Попытка связаться с REvil для Reuters ни была успешной.

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