Байден пообіцяв відповісти Росії, якщо вона стоїть за новою кібератакою
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що доручив спецслужбам розслідувати, хто стоїть за кібератакою, яка вразила сотні американських підприємств.
Пряма мова Байдена: "Спочатку ми припускали, що це не російський уряд, але ми поки не впевнені".
"Якщо це з відома Росії, тоді (під час розмови у Женеві – ред.) я сказав Путіну, що ми відповімо".
Деталі: Охоронна фірма "Huntress Labs" заявила в п'ятницю, що підозрює в новій кібератаці угруповання REvil, пов’язане з Росією, і яке атакувало м'ясокомбінат JBS.
Байден запевнив, що він дав доручення розвідувальним агенціям США розслідувати кібератаку, і Штати "відреагують", якщо виявиться, що в цьому винна Росія.
Що передувало: У п'ятницю хакери зламали програмне забезпечення управління у компанії Kaseya із штату Маямі.
Передісторія:
- У грудні 2016 року ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу. Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки. Також представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці березня продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.
- Уряд США 10 травня оголосив надзвичайний стан після кібератаки на один з найбільших трубопроводів в США Colonial Pipeline.
- Російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi) стояла за атакою на м’ясопереробну компанію JBS – так заявило ФБР.