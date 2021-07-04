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Байден пообіцяв відповісти Росії, якщо вона стоїть за новою кібератакою

Неділя, 4 липня 2021, 04:47
Байден пообіцяв відповісти Росії, якщо вона стоїть за новою кібератакою

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що доручив спецслужбам розслідувати, хто стоїть за кібератакою, яка вразила сотні американських підприємств.

Джерело: Reuters, Bloomberg

Пряма мова Байдена: "Спочатку ми припускали, що це не російський уряд, але ми поки не впевнені".

"Якщо це з відома Росії, тоді (під час розмови у Женеві – ред.) я сказав Путіну, що ми відповімо".

Деталі: Охоронна фірма "Huntress Labs" заявила в п'ятницю, що підозрює в новій кібератаці угруповання REvil, пов’язане з Росією, і яке атакувало м'ясокомбінат JBS.

Байден запевнив, що він дав доручення розвідувальним агенціям США розслідувати кібератаку, і Штати "відреагують", якщо виявиться, що в цьому винна Росія.

Що передувало: У п'ятницю хакери зламали програмне забезпечення управління у компанії Kaseya із штату Маямі.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАхакери
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