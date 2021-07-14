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На фоне протестов Куба ограничила доступ к Facebook и WhatsApp

Среда, 14 июля 2021, 07:29
На фоне протестов Куба ограничила доступ к Facebook и WhatsApp

Куба ограничила доступ к социальным сетям и платформам обмена сообщениями - сейчас в стране продолжаются антиправительственные протесты.

Источник: Reuters со ссылкой на компанию NetBlocks, занимающейся глобальным интернет-мониторингом

Детали: NetBlocks сообщила, что Facebook, WhatsApp, Instagram и Telegram на Кубе были частично отключены.

Facebook Inc, которой принадлежат Instagram и WhatsApp, заявила Reuters, что обеспокоена ограничением своих услуг на Кубе.

Кроме того, по словам свидетелей Reuters, в столице страны Гаване были регулярные и нетипичные отключения мобильного интернета.

Отвечая на вопрос, намеренно ли правительство ограничивает интернет-соединение, министр иностранных дел Бруно Родригес сказал на брифинге, что ситуация "сложная". Он сказал, что перебои в подаче электроэнергии могут повлиять на телекоммуникационные услуги, и "Куба никогда не откажется от права защищаться".

Мобильный интернет, появившийся чуть больше двух лет назад, стал ключевым фактором протестов, предоставляя кубинцам больше возможностей для выражения своего разочарования.

Предыстория:

  • Тысячи кубинцев вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго 11 июля, недовольные действиями властей во время пандемии коронавируса.
  • Протесты проходили на фоне нового максимума случаев коронавируса и смертей от болезни, зафиксированного в стране.
  • Социальный гнев обусловлен нехваткой продуктов и лекарств с начала эпидемии, когда Куба находилась под санкциями США.
  • Президент и глава Коммунистической партии Мигель Диас-Канель выступил перед народом, сказав, что США несут ответственность за беспорядки. Также он призвал сторонников противостоять "провокациям".

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Темы: соцсети
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