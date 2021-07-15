"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном
Группировка "Талибан" заявила, что взяла контроль над ключевым пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном.
Источник: BBC
Детали: Видео, распространенное в соцсетях, показывает, как белый флаг развевается над пунктом Спин Болдак в провинции Кандагар.
Афганское правительство отрицает, что пограничный пункт захватили. Хотя на фото в соцсетях видно, как боевики общаются с пакистанскими пограничниками.
Источники ВВС сообщили, что "Талибан" взял этот участок границы без всякого сопротивления.
За последние недели талибы захватили ряд территорий Афганистана, включая постами на границе с Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном.
Это произошло после того, как президент США Джо Байден заявил, что Америка выводит свои войска из Афганистана. Он установил дедлайн – 11 сентября.
Пограничный пункт, разделяющий афганский город Спин Болдак в провинции Кандагар с одной стороны и пакистанский город Чаман с другой, является вторым по загруженности пунктом пересечения между странами.
Он связывает Кандагар с пакистанскими портами, через который ежедневно проходит около 900 грузовиков.
По словам корреспондента ВВС Лиз Дусетте, этот пункт пропуска может стать главным призом талибов – символическим и стратегическим – если талибы будут его дальше удерживать.
Это может дать им значительный доход от торговли и обеспечит прямой доступ к районам Пакистана. Там, как известно, на протяжении многих лет базируются лидеры и бойцы "Талибана".
ВВС не имела возможности проверить эту информацию из независимых источников, но пакистанские чиновники подтвердили, что талибы пограничный пункт заняли.
Журналистам и населению со стороны Пакистана приказали не подходить к границе. В стране собралось срочное совещание по вопросам безопасности, сообщает репортер ВВС из пакистанского города Кветта.
Но ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан настаивал, что, хотя в районе границы происходили "некоторые движения ... силы безопасности отражали атаку".
Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал во вторник, что "хребет" "Талибана" разрушат ", а утраченную территорию отвоюют.
Предыстория:
- 9 марта Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана в рамках заключенного с радикальным движением "Талибан" мирового соглашения.
- Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.
- "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
- Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.
- Президент США Джо Байден пообещал президенту Афганистана Ашрафу Гани "устойчивое" партнерство на фоне вывода американских войск и эскалации насилия талибов. А "Талибан" заявил о контроле над 85% территории Афганистана