"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном

Группировка "Талибан" заявила, что взяла контроль над ключевым пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном.

Источник: BBC

Детали: Видео, распространенное в соцсетях, показывает, как белый флаг развевается над пунктом Спин Болдак в провинции Кандагар.

Афганское правительство отрицает, что пограничный пункт захватили. Хотя на фото в соцсетях видно, как боевики общаются с пакистанскими пограничниками.

Источники ВВС сообщили, что "Талибан" взял этот участок границы без всякого сопротивления.

За последние недели талибы захватили ряд территорий Афганистана, включая постами на границе с Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном.

Это произошло после того, как президент США Джо Байден заявил, что Америка выводит свои войска из Афганистана. Он установил дедлайн – 11 сентября.

Пограничный пункт, разделяющий афганский город Спин Болдак в провинции Кандагар с одной стороны и пакистанский город Чаман с другой, является вторым по загруженности пунктом пересечения между странами.

Он связывает Кандагар с пакистанскими портами, через который ежедневно проходит около 900 грузовиков.

По словам корреспондента ВВС Лиз Дусетте, этот пункт пропуска может стать главным призом талибов – символическим и стратегическим – если талибы будут его дальше удерживать.

Это может дать им значительный доход от торговли и обеспечит прямой доступ к районам Пакистана. Там, как известно, на протяжении многих лет базируются лидеры и бойцы "Талибана".

ВВС не имела возможности проверить эту информацию из независимых источников, но пакистанские чиновники подтвердили, что талибы пограничный пункт заняли.

Журналистам и населению со стороны Пакистана приказали не подходить к границе. В стране собралось срочное совещание по вопросам безопасности, сообщает репортер ВВС из пакистанского города Кветта.

Но ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан настаивал, что, хотя в районе границы происходили "некоторые движения ... силы безопасности отражали атаку".

Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал во вторник, что "хребет" "Талибана" разрушат ", а утраченную территорию отвоюют.

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