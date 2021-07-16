Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский пожелал Монастырскому, чтобы доверие было, как в кино

Пятница, 16 июля 2021, 15:12
Зеленский пожелал Монастырскому, чтобы доверие было, как в кино
Офис президента

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы украинцы стали больше доверять полиции при министре внутренних дел Денисе Монастырском.

Источник: комментарий Зеленского по поводу назначения Монастырского главой МВД, "Украина 24" и сайт президента

Прямая речь "Хочу поздравить Дениса Анатольевича Монастырского с этим очень важным, мне кажется, во-первых, доверием от парламента, от премьер-министра и от президента. Мы все действительно хотели, чтобы Вы стали министром и чтобы Вас поддержали парламентарии.

Главное, чтобы это доверие было не как в кино к американским копам. Когда наши дети смотрят кино, они доверяют и очень сильно поддерживают каждого из них, несмотря на ​​то, что это сказка. А вы несете служение государству в реальной жизни. Но я бы очень хотел, чтобы, как американским копам, все наши дети доверяли украинской полиции ".

Детали: Зеленский принял участие в представлении нового министра внутренних дел Дениса Монастырского коллективу МВД.

Зеленский также отметил, что теперь в правительстве будет два Дениса Анатольевича – Шмыгаль и Монастырский.

Кроме того, Зеленский ввел Монастырского в состав Совета национальной безопасности и обороны вместо Арсена Авакова.

Предыстория:

Читайте также: Конец эпохи Авакова. Как Зеленский уговорил министра уйти в отставку

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийМонастырскийМВДполициякино
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: