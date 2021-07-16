Зеленский пожелал Монастырскому, чтобы доверие было, как в кино

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы украинцы стали больше доверять полиции при министре внутренних дел Денисе Монастырском.

Источник: комментарий Зеленского по поводу назначения Монастырского главой МВД, "Украина 24" и сайт президента

Прямая речь "Хочу поздравить Дениса Анатольевича Монастырского с этим очень важным, мне кажется, во-первых, доверием от парламента, от премьер-министра и от президента. Мы все действительно хотели, чтобы Вы стали министром и чтобы Вас поддержали парламентарии.

Главное, чтобы это доверие было не как в кино к американским копам. Когда наши дети смотрят кино, они доверяют и очень сильно поддерживают каждого из них, несмотря на ​​то, что это сказка. А вы несете служение государству в реальной жизни. Но я бы очень хотел, чтобы, как американским копам, все наши дети доверяли украинской полиции ".

Детали: Зеленский принял участие в представлении нового министра внутренних дел Дениса Монастырского коллективу МВД.

Зеленский также отметил, что теперь в правительстве будет два Дениса Анатольевича – Шмыгаль и Монастырский.

Кроме того, Зеленский ввел Монастырского в состав Совета национальной безопасности и обороны вместо Арсена Авакова.

Предыстория:

16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

15 июля парламент отправил в отставку Арсена Авакова, который возглавлял МВД более 7 лет.

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