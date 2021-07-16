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Зеленський побажав Монастирському, щоб довіра була, як у кіно

П'ятниця, 16 липня 2021, 15:12
Офіс президента

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб українці почали більше довіряти поліції за міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Джерело: коментар Зеленського з приводу призначення Монастирського головою МВС, "Україна 24" і сайт президента

Пряма мова "Хочу привітати Дениса Анатолійовича Монастирського з цією дуже важливою, мені здається, по-перше, довірою від парламенту, від прем'єр-міністра і від президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб Ви стали міністром і щоб Вас підтримали парламентарі. 

Головне, щоб ця довіра була не як в кіно до американських копів. Коли діти наші дивляться кіно, вони довіряють і дуже сильно підтримують кожного з них, незважаючи на те, що це казка. А ви несете служіння державі в реальному житті. Але я б дуже хотів, щоб, як американським копам, усі наші діти довіряли українській поліції". 

Деталі: Зеленський взяв участь у представленні новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського колективу МВС.

Зеленський також зазначив, що тепер у уряді буде два Дениса Анатолійовича – Шмигаль і Монастирський. 

Крім того, Зеленський увів Монастирського до складу Ради національної безпеки й оборони замість Арсена Авакова.

Передісторія:

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийМонастирськийМВСполіціякіно


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