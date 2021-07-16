Зеленський побажав Монастирському, щоб довіра була, як у кіно

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб українці почали більше довіряти поліції за міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Джерело: коментар Зеленського з приводу призначення Монастирського головою МВС, "Україна 24" і сайт президента

Пряма мова "Хочу привітати Дениса Анатолійовича Монастирського з цією дуже важливою, мені здається, по-перше, довірою від парламенту, від прем'єр-міністра і від президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб Ви стали міністром і щоб Вас підтримали парламентарі.

Головне, щоб ця довіра була не як в кіно до американських копів. Коли діти наші дивляться кіно, вони довіряють і дуже сильно підтримують кожного з них, незважаючи на те, що це казка. А ви несете служіння державі в реальному житті. Але я б дуже хотів, щоб, як американським копам, усі наші діти довіряли українській поліції".

Деталі: Зеленський взяв участь у представленні новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського колективу МВС.

Зеленський також зазначив, що тепер у уряді буде два Дениса Анатолійовича – Шмигаль і Монастирський.

Крім того, Зеленський увів Монастирського до складу Ради національної безпеки й оборони замість Арсена Авакова.

Передісторія:

16 липня Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

15 липня парламент відправив у відставку Арсена Авакова, який очолював МВС понад 7 років.

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