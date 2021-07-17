США призывают РФ признать ответственность за катастрофу МН17
США призывают Россию признать ответственность в сбивании малайзийского боинга МН17 над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года.
Источник: посольство США в Украине, президент Владимир Зеленский в Twitter
Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області 🇺🇦 контрольованими 🇷🇺 силами. Росія дотепер не визнала цих фактів. У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо 🇷🇺 визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством. pic.twitter.com/vGOtxqrYqD— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2021
Дословно посольство США: "Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов.
В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность в сбивании самолета и полностью сотрудничать со следствием".
Детали: Вместе с тем, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит все усилия для установления правды о катастрофе МН17.
Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2021
"Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность – неизбежна!", – говорится в сообщении.
Что предшествовало: ЕС в связи с седьмой годовщиной сбития самолета "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и будет в полной мере сотрудничать для установления истины и наказания виновных.
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Предыстория:
- 17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории украинского Донбасса. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
- Следствие установило, что самолет над Донбассом сбили ракетой из "Бука" российской бригады из Курска. Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 имеет свидетеля, который видел, как ракету запустили по малайзийскому "Боингу".
- 3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").