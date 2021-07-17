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США призывают РФ признать ответственность за катастрофу МН17

Суббота, 17 июля 2021, 09:44
США призывают РФ признать ответственность за катастрофу МН17

США призывают Россию признать ответственность в сбивании малайзийского боинга МН17 над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года.

Источник: посольство США в Украине, президент Владимир Зеленский в Twitter

Дословно посольство США: "Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов.

В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность в сбивании самолета и полностью сотрудничать со следствием".

Детали: Вместе с тем, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит все усилия для установления правды о катастрофе МН17.

"Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность – неизбежна!", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: ЕС в связи с седьмой годовщиной сбития самолета "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и будет в полной мере сотрудничать для установления истины и наказания виновных.

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Предыстория:

  • 17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории украинского Донбасса. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
  • Следствие установило, что самолет над Донбассом сбили ракетой из "Бука" российской бригады из Курска. Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 имеет свидетеля, который видел, как ракету запустили по малайзийскому "Боингу".
  • 3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Украинская правда

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Темы: MH17СШАЗеленский
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