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Замгенпрокурора Мамедов хочет вернуть себе доступ к гостайне

Вторник, 20 июля 2021, 12:55

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов будет бороться за доступ к государственной тайне и возобновление своих полномочий.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая будет представлять интересы Мамедова

Дословно: "Миллер намерен восстановить права и интересы нашего клиента, применив весь арсенал силу закона.

Наши действия: поданы обновленные документы на получение доступа к государственной тайне; подано заявление о преступлении".

Детали: Юристы указывают, что Мамедова противоправно досрочно лишили доступа к государственной тайне и не продлили допуск на новый срок. Это было сделано на основании того, что Мамедов не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова.

"Миллер" считает это формальной причиной, ведь Мамедов подал в Службу безопасности Украины стандартный пакет документов, который предоставлялся во время предыдущих процедур доступа к государственной тайне.

Кроме того, СБУ и генпрокурор проигнорировали тот факт, что информация, о которой идет речь, уже отмечалась заместителем генпрокурора в ежегодных декларациях, а, следовательно, является открытой.

Руководствуясь именно некорректной информации, предоставленной СБУ, генеральный прокурор Ирина Венедиктова в дальнейшем лишила Мамедова руководства: департаментом по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта; департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию и тренинговых центров прокуроров.

Конечная цель всех манипуляций относительно Мамедова - увольнение, считают юристы.

Они считают это решение не только юридически ничтожным, а также и политически мотивированным.

"Миллер" подал заявление в ГБР о преступлении относительно заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления Мамедовым.

Что предшествовало: Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова лишила своего заместителя Гюндуза Мамедова руководства над так называемым "Департаментом войны", а позже забрала остальные полномочия.

Предыстория:

  • В августе 2020 сразу несколько правозащитных организаций заявили о давлении на Департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который образовали осенью 2019 года.
  • Гюндуз Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года: сначала в прокуратуре АР Крым, а затем уже в Офисе генпрокурора, куда пришел во времена Руслана Рябошапки.
  • После освобождения его команды остался работать с Венедиктовой, но долгое время находился в конфликте с генпрокурором. 
  • Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной устранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора
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