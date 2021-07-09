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Венедиктова забрала у Мамедова остатки полномочий в руководстве ОГП

Пятница, 9 июля 2021, 18:10
Венедиктова забрала у Мамедова остатки полномочий в руководстве ОГП

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова, которого ранее лишили руководства над так называемым "Департаментом войны", остальные полномочия, в частности Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию и взаимодействие с тренинговым центром прокуроров.

Источник: Приказ Венедиктовой №226 от 8 июля "О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора"

Детали: 30 июня новым руководителем Департамента надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта вместо Мамедова стал Максим Якубовский.

Однако уже на следующий день Венедиктова переподчинила этот департамент себе.

У Мамедова тогда осталась ответственность за Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию и взаимодействие с Тренинговым центром прокуроров.

Однако в приказе от 8 июля о распределении обязанностей в ОГП фамилия Мамедова даже не упоминается.

Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию теперь будет руководить Игорь Мустеца, а взаимодействие с тренинговым центром прокуроров - Алексей Симоненко.

Предыстория:

  • В августе 2020 сразу несколько правозащитных организаций заявили о давлении на Департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который образовали осенью 2019 года.
  • Гюндуз Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года: сначала в прокуратуре АР Крым, а затем уже в Офисе генпрокурора, куда пришел во времена Руслана Рябошапки.
  • После освобождения его команды остался работать с Венедиктовой, но долгое время находился в конфликте с генпрокуроркой.

Темы: прокуратураВенедиктова
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