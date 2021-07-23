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Вместо Монастырского: ЦИК признала нардепом еще одного "слугу"

Пятница, 23 июля 2021, 17:24
Фото: facebook

Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019.

Источник: секретарь ЦИК Елена Гатауллина на заседании комиссии, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Гатауллиной: "Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139".

Детали: Это решение приняли из-за досрочного прекращения полномочий нардепа партии Дениса Монастырского, которого назначили главой МВД.

Предыстория:

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Темы: ЦИКВерховная РадаСлуга народаМонастырскийМВД
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