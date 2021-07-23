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Замість Монастирського: ЦВК визнала нардепом ще одного "слугу"

П'ятниця, 23 липня 2021, 17:24
Замість Монастирського: ЦВК визнала нардепом ще одного слугу
Фото: facebook

Центральна виборча комісія визнала Антона Швачка обраним народним депутатом за списком партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Джерело: секретар ЦВК Олена Гатаулліна на засіданні комісії, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Гатаулліної: "Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Швачка Антона Олексійовича, 1992 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає у місті Суми, безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №139".

Деталі: Це рішення ухвалили через дострокове припинення повноважень нардепа партії Дениса Монастирського, якого призначили главою МВС.

Передісторія:          

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Теми: ЦВКВерховна РадаСлуга народуМонастирськийМВС
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