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Зеленский уволил первого заместителя Баканова - источник

Пятница, 23 июля 2021, 16:31
Зеленский уволил первого заместителя Баканова - источник

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого.

Источник: собеседник УП в силовых структурах, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП

Детали: Других подробностей об увольнении пока нет. "Украинская правда" обратилась к пресс-службе главы государства. В комментарии УП пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что президент подписал соответствующий указ.

Позже Никифоров опроверг свои же слова.

В то же время по данным источника УП, в структуре СБУ произошло еще одно изменение - глава спецслужбы Иван Баканов уволил начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который фигурировал в громком деле о подготовке покушения как возможная жертва.

UPD: Указы об увольнении Баранецкого с должности первого заместителя главы СБУ и должности руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины появились на сайте главы государства 26 июля вместе с рядом кадровых увольнений.

Напомним: По данным УП, Баранецкий в июле 2020 года вместе с на тот момент начальником Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой докладывали о проведении финальной стадии операции по "вагнеровцам" в Офисе президента.

23 июля президент Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки.

На его место президент назначил Александра Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

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Украинская правда

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Темы: СБУЗеленский
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