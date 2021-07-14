Еще два украинца заразились "Дельта"-штаммом "родом" из России

В Украине подтверждено уже четыре случая коронавируса штамма "Дельта", два из них в среду были подтверждены на Закарпатье, еще два ранее были выявлены в Киеве,

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кузина: "У нас есть еще два подтвержденных случая коронавируса штамма "Дельта" на Закарпатье. Такие результаты стали известны после завершения секвенирования отобранных образцов в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Предварительно известно, что лица, у которых было обнаружено заболевание, заболели после возвращения их или их родственников из России, где зарегистрирована вспышка штамма "Дельта".

Сейчас, по сообщениям врачей, женщина и мужчина прошли курс лечения и выписаны домой. Всего в Украине есть четыре подтвержденных случаев коронавируса штамма "Дельта".

Детали: По словам Кузина, Кабмин делает все возможное для того, чтобы предотвратить распространение этого штамма на территории Украины.

"В частности, уже сейчас иностранцы и лица без гражданства, которые едут из Индии, Великобритании, РФ или Португалии, не смогут пересечь границу Украины без негативного теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу", – сказал он.

Украинцы или иностранцы с видом на жительство в Украине без результата такого теста или с положительным результатом подлежат обсервации.

"Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу", – добавил Кузин.

"Мы призываем украинцев соблюдать карантинные ограничения и прививаться против COVID-19, ведь именно так мы можем уберечь себя и людей рядом от тяжелого течения или смерти в результате коронавирусной болезни", – добавил главный санврач.

Напомним: По состоянию на 23 июня в Украине официально было зафиксировано только 2 случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом "Дельта".

Соседняя Россия из-за этого опасного штамма фиксирует рекордные показатели суточного количества больных и умерших от COVID-19. В оккупированном Крыму штамм "Дельта" стал доминантным.

В июне группа украинских ученых прогнозировала, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны.

По данным экспертов Киевской школы экономики, ситуация с заболеваемостью COVID в Украине пока стабильно положительная, однако новая вспышка эпидемии ожидается уже этим летом.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC) считает, что к концу августа на Дельта-вариант коронавируса будет приходиться 90% случаев инфицирования в ЕС.

Власти Украины готовятся к вспышке COVID из-за штамма коронавируса "Дельта" (индийского).

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