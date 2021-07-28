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Свитолина о будущем полуфинале на Олимпиаде: Знакома со стилем соперницы

Среда, 28 июля 2021, 09:14

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в одиночном разряде, рассказала, что знакома со стилем игры будущей соперницы чешки Маркеты Вондроушовой.

Источник: пресс-служба НОК и олимпийской команды

Прямая речь о полуфинале с чешкой Маркетой Вондроушовой: "В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Поэтому буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме".

Детали: Свитолина рассказала, что очень счастлива попасть в полуфинал, ведь накануне у нее была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей.

Теннисистка поблагодарила свою команду, которая "настойчиво работала, чтобы помочь ей восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме".

Украинка также заявила, что хочет запомниться как борец, представляющий свою страну, поэтому хочет выиграть во всем.

Сейчас Свитолину считают фавориткой в одиночном разряде на Олимпиаде-2020 в Токио.

Что было раньше: Первая ракетка Украины в 1/4 финала одиночного разряда на Олимпийских играх-2020 в Токио одолела итальянку Камилу Джорджи. Победу украинка получила в двух сетах.

Украинка называет Джорджи "сложной соперницей". Свитолина рассказала, что "счастлива, что смогла восстановить силы" до игры.

По ее словам, несмотря на некоторые ошибки, она довольно уверенно играла и это принесло результат.

До этого Свитолина завоевала три победы подряд. В каждой из игр было по 3 сета.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаУкраинаспортЯпония
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