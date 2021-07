Свитолина о будущем полуфинале на Олимпиаде: Знакома со стилем соперницы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в одиночном разряде, рассказала, что знакома со стилем игры будущей соперницы чешки Маркеты Вондроушовой.

Источник: пресс-служба НОК и олимпийской команды

Прямая речь о полуфинале с чешкой Маркетой Вондроушовой: "В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Поэтому буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме".

Детали: Свитолина рассказала, что очень счастлива попасть в полуфинал, ведь накануне у нее была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей.

Теннисистка поблагодарила свою команду, которая "настойчиво работала, чтобы помочь ей восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме".

Украинка также заявила, что хочет запомниться как борец, представляющий свою страну, поэтому хочет выиграть во всем.

Сейчас Свитолину считают фавориткой в одиночном разряде на Олимпиаде-2020 в Токио.

